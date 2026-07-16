Γεωργούλης για Χρυσή Αυγή: "Δεν έχω καμία τέτοια βλέψη και γενικότερα δεν έχω καμία σκέψη να ασχοληθώ με την πολιτική"

Ο Αλέξης Γεωργούλης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να κατέβαινε υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή.

Όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε αν θα κατέβαινε υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Χρυσή Αυγή, εκείνος απάντησε: «Όχι δεν νομίζω. Ποτέ μη λες ποτέ, βέβαια, γιατί άμα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που είναι τόσο ακραίο, θα πρέπει και εσύ κάπως να κινηθείς ακραία. Δηλαδή λες “σαν άνθρωπος δεν θα σκότωνα άνθρωπο. Δεν θα έκανα ποτέ κακό σε κάποιον άνθρωπο”. Άμα γίνεται πόλεμος και κάποιος εισβάλει μέσα στη χώρα σου, θα πάρεις ένα όπλο και θα αμυνθείς. Και όχι μόνο θα αμυνθείς, αλλά θα τον κυνηγήσεις και τον άλλον μέχρι να φύγει. Ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί. Καλό είναι να είσαι παρών και να βλέπεις το τι γίνεται και να μπορείς να αποκωδικοποιήσεις αυτό που συμβαίνει τώρα».

Μετά τις αντιδράσεις, ο ίδιος ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας εξηγήσεις για τις δηλώσεις του

«Γεια σας. Μόλις τώρα με πήραν τηλέφωνο και με ρώτησαν αν θα συνεργαστώ με τη Χρυσή Αυγή βάσει μιας συνέντευξης που έδωσα τώρα τελευταία και δεν είναι τόσο ξεκάθαρη η τοποθέτησή μου. Ωραία, να το ξεκαθαρίσω τώρα. Δεν έχω καμία τέτοια βλέψη και γενικότερα δεν έχω καμία σκέψη να ασχοληθώ με την πολιτική, με την κομματική ή, όπως θέλετε, να την πούμε. Το έχω εξηγήσει αρκετές φορές, οπότε δεν υπάρχει και κανένας λόγος να αναμοχλεύουμε τέτοιου είδους υπόνοιες», ανέφερε.

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