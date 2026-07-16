Παρέμβαση Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη για την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, με Ερώτησή του προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια και Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη θέτει το ζήτημα της βελτίωσης και εξορθολογισμού του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον καθορισμό της ελάχιστης απόστασης μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων.



Η νέα κανονιστική διάταξη του Δήμου Ηρακλείου που αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση και να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο, περιλαμβάνει πιο αυστηρές διατάξεις όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα.



Μεταξύ άλλων προβλέπεται, σύμφωνα με το Νόμο, ελάχιστη απόσταση 3,5 μέτρων για τα καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην προβολή της εισόδου τους.



Με άλλα λόγια, τα μαγαζιά που έχουν τραπεζοκαθίσματα και μπροστά στην είσοδο τους και απέναντι, ανάμεσα στις δυο σειρές πρέπει να έχουν απόσταση 3,5 μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση για τους πεζούς.



Αυτή η ρύθμιση αποτελεί αντικείμενο μεγάλου προβληματισμού για τους επιχειρηματίες, αφού σε πολλές περιοχές της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος για να τηρηθούν τέτοιες αποστάσεις. Οι επιχειρηματίες της εστίασης ζητούν να μην ισχύσει οριζόντια η σχετική διάταξη αλλά να υπάρξει προσαρμογή, κατά περίπτωση και ανάλογα το σημείο, επαφιόμενης της κρίσης στη διακριτική ευχέρεια της κατά τόπον αρμόδιας Δημοτικής Αρχής.



Πρόκειται για ένα θέμα που ταλανίζει τον κλάδο της εστίασης πανελλαδικά και εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη, αλλά και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων εστίασης τόσο στο Ηράκλειο όσο και σε όλη την επικράτεια.



Στο πλαίσιο αυτό, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής ζητάει από τους συναρμόδιους Υπουργούς την τροποποίηση και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που ορίζει την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων, ώστε να προβλέπεται διακριτική ευχέρεια της Δημοτικής Αρχής να ορίζει την ελάχιστη απόσταση των τραπεζοκαθισμάτων κατά περίπτωση.

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