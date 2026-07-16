Δάκρυσε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μιλώντας για τη Μάρω Κοντού

H Mάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια, έπειτα από νοσηλεία στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μετά την αυλαία της παράστασης όπου και πρωταγωνιστεί αναφέρθηκε στην απώλεια της μεγάλης κυρίας του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Ο ηθοποιός πρότεινε στο κοινό να την αποχαιρετήσουν όλοι μαζί τραγουδώντας.

«Ήταν μία νύχτα πολύ όμορφη, αλλά ήταν και μία μέρα θλίψης για όλους μας, γιατί χάσαμε όλοι μας, κι εμείς κι εσείς, έναν άνθρωπο που για όλους μας ήταν σαν οικογένεια. Μεγαλώσαμε μαζί της, όλοι μας. Είναι πολύ δύσκολο να αποχαιρετάς έναν τέτοιο άνθρωπο και ήταν σύμβολο της παιδικής μας ηλικίας και της μεγαλύτερης. Σκεφτήκαμε να ζητήσουμε ενός λεπτού σιγή, αλλά νομίζω το καλύτερο θα ήταν αν θέλετε όλοι μαζί να σιγοψιθυρίσουμε ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χόρν, το οποίο όλοι πολύ γλυκά να το πούμε για να μας ακούσει», είπε ο ηθοποιός.

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