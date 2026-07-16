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Σταύρος Θεοδωράκης: Τέλος οι “Πρωταγωνιστές” στον Alpha

σταύρος θ
clock 11:00 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Σταύρος Θεοδωράκης ανακοίνωσε το τελος των Πρωταγωνιστών μέσα από μία ανάρτησή του και ευχαρίστησε όλους τους τηλεθεατές, αλλά και τους ανθρώπους του Alpha, με τους οποίους διατηρεί εξαιρετική σχέση.

«Άλλα πέντε χρόνια γεμάτα με εκπομπές έρευνας, προσωπογραφίες και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ. Αφηγηθήκαμε ιστορίες ανθρώπων που θέλαμε να ακουστούν. Ταξιδέψαμε σε τόπους παράξενους, αλλά και σε ιδέες και ζωές που συχνά έμεναν αθέατες. Κάπου εδώ όμως, το ταξίδι των Πρωταγωνιστών στον Alpha ολοκληρώνεται. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του σταθμού για την εμπιστοσύνη τους. Τους συνεργάτες μου που έδωσαν ψυχή σε κάθε εικόνα, σε κάθε ήχο.Και πάνω απ’ όλα εσάς που μας ακολουθήσατε σε όλες μας τις διαδρομές. Η τηλεόραση, η δημοσιογραφία, η ζωή η ίδια απαιτούν να τολμάς να αλλάζεις, να ανανεώνεσαι, να εγκαταλείπεις τη σιγουριά σου και να ανακαλύπτεις νέους κόσμους. Να αγαπάς  περιέτεια.Χαιρετώ σας λοιπόν κι εύχομαι να ανταμώσουμε ξανά σε νέα ταξίδια», έγραψε χαρακτηριστικά.

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