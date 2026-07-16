Μπήκαν οι «τελευταίες πινελιές» στη Δημοτική Αγορά Χανίων - Ξεκινά η προετοιμασία των καταστημάτων

Το έργο αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, έχει πλέον ουσιαστικά ολοκληρωθεί, με τις εναπομένουσες παρεμβάσεις να αφορούν τις τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες πριν από την παράδοσή του. Τούτο διαπιστώθηκε κατά την επίσκεψη στον χώρο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων που πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, συνοδευόμενος από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, υπηρεσιακά στελέχη, μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων και εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι το έργο αποκατάστασης έχει πλέον ουσιαστικά ολοκληρωθεί, ενώ οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν από κοντά την ποιότητα των εργασιών και να ενημερωθούν αναλυτικά για το σύνολο των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν, καθώς και για τα τελικά βήματα έως την επαναλειτουργία του εμβληματικού μνημείου.

Ο κ. Σημανδηράκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα, που παρουσιάζει πλέον το εμβληματικό μνημείο της πόλης, τονίζοντας ότι το έργο έχει πλέον ολοκληρωθεί στο σύνολό του και η Δημοτική Αγορά βρίσκεται στην τελική ευθεία για την επαναλειτουργία της. «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, μαζί με τους Δημοτικούς Συμβούλους, την Τεχνική Υπηρεσία και τον ανάδοχο, ώστε να αποτυπωθεί ότι πράγματι είμαστε μόνο πριν από τις τελευταίες πινελιές, προκειμένου να παραδοθεί το έργο και να τεθεί ξανά σε λειτουργία», ανέφερε ο Δήμαρχος Χανίων, προσθέτοντας ότι το βασικό και πλέον απαιτητικό τμήμα της τεχνικής παρέμβασης έχει ολοκληρωθεί, ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα απομένουν μόνο οι τελευταίες τεχνικές εργασίες, ώστε το ιστορικό μνημείο να αποδοθεί ξανά στους πολίτες και τους επισκέπτες των Χανίων.

Οι καταστηματάρχες, που συμμετείχαν στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, έχουν ήδη παραλάβει τα σχέδια των καταστημάτων τους, έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις στον χώρο και προετοιμάζουν ήδη τα καταστήματά τους, προχωρώντας στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωσή τους, ανάλογα με τη δραστηριότητα, που θα αναπτύξουν. Ο κ. Σημανδηράκης χαρακτήρισε την αποκατάσταση της Δημοτικής Αγοράς ως το πιο σύνθετο και απαιτητικό έργο, που έχει κληθεί να διαχειριστεί η δημοτική αρχή, ευχαριστώντας δημόσια τους μηχανικούς και τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη συμβολή τους. Αναφερόμενος στη διαδικασία μίσθωσης των καταστημάτων, ο Δήμαρχος Χανίων υπογράμμισε ότι βασική επιδίωξη του Δήμου δεν είναι η μεγιστοποίηση των εσόδων, αλλά η διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων για την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς, πάντοτε στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Όπως επεσήμανε, στόχος είναι το ιστορικό μνημείο να αποκτήσει ένα ισορροπημένο μείγμα χρήσεων, που θα αναδεικνύει τον εμπορικό και κοινωνικό του χαρακτήρα, θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα διασφαλίζει τη βιώσιμη λειτουργία του. Όπως αναφέρθηκε, οι μοναδικές εργασίες, που απομένουν, αφορούν στην εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, τα οποία αναμένονται από το εξωτερικό, καθώς και την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, για την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική διαδικασία αδειοδότησης. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Τάσος Αλόγλου, αναφέρθηκε στις διαδικασίες, που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη μίσθωση των καταστημάτων, επισημαίνοντας ότι εξετάζεται η δυνατότητα δύο από τα άγονα καταστήματα να διατεθούν ως ιχθυοπωλεία, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα επιλεγούν χρήσεις, που θα καλύπτουν πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα ενισχύουν την ποικιλία της Δημοτικής Αγοράς, χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επαγγελματιών.

Ο εργοταξιάρχης της αναδόχου εταιρείας, Θεόδωρος Παταράκας, χαρακτήρισε άψογη τη συνεργασία με τον Δήμο Χανίων και τόνισε ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, που να επηρεάζουν την προετοιμασία των καταστημάτων. Μετά από μια σύνθετη και απαιτητική προσπάθεια ετών, το έργο της αποκατάστασης φθάνει στην ολοκλήρωσή του, η Δημοτική Αγορά Χανίων μετρά πλέον αντίστροφα για την ημέρα, που θα ανοίξει ξανά τις πύλες της, αποδίδοντας στους Χανιώτες και στους επισκέπτες της πόλης το εμβληματικότερο μνημείο της, ζωντανό και λειτουργικό, σύμφωνα με την δημοτική αρχή.

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