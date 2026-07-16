Αργεντινή: Κατηγορεί βρετανικό πλοίο για «παράνομη εισβολή» μετά τη νίκη της επί της Αγγλίας στο Μουντιάλ

Η Αργεντινή κατηγόρησε ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο για «παράνομη εισβολή» στα χωρικά της ύδατα, λίγες ώρες μετά τη νίκη της επί της Αγγλίας στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Πάμπλο Κίρνο, υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής , δήλωσε ότι το HMS Medway πραγματοποιούσε ένα «παράνομο» ταξίδι μέσα από τα χωρικά ύδατα της Αργεντινής, κατηγορώντας το Βασιλικό Ναυτικό για «στρατιωτική εισβολή»

.Είπε ότι το περιπολικό σκάφος ανοιχτής θάλασσας κλάσης River είχε διέλθει από τα χωρικά ύδατα της Αργεντινής κατά μήκος των ακτών της Σάντα Κρουζ και της Γης του Πυρός χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Γράφοντας στο X για να εκφράσει την «έντονη καταδίκη» της ενέργειας, είπε ότι είχε κατατεθεί «επίσημη διαμαρτυρία» στη βρετανική πρεσβεία για τις κινήσεις του πλοίου. Παρά το γεγονός ότι το περιστατικό έλαβε χώρα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Κίρνο επέλεξε να δημοσιοποιήσει την καταγγελία ώρες αφότου η Αργεντινή νίκησε την Αγγλία με 2-1 στον αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο το βράδυ της Τετάρτης (15/7)

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι παίκτες της «αλμπισελέστε» πανηγύρισαν κρατώντας πανό με τη φράση «Las Malvinas son Argentinas» («Οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες»).

Τα Νησιά Φόκλαντ (Μαλβίνες όπως τα αποκαλούν οι Αργεντίνοι), βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στον νότιο Ατλαντικό, εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διαμάχης μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Αργεντινής.

Σύμφωνα με την Telegraph το HMS Medway απέπλευσε από τα Φόκλαντ και διέσχισε τα ύδατα της Αργεντινής κατά τη διάρκεια μιας «επίσκεψης ρουτίνας» στις 4 και 5 Ιουλίου. Στη συνέχεια, το πλοίο πέρασε από το Στενό του Μαγγελάνου πριν δέσει στο λιμάνι της Χιλής, Πούντα Αρένας. Ήταν η πρώτη φορά που το HMS Medway επισκέφθηκε το λιμάνι.

Η πορεία που ακολούθησε το πλοίο ήταν η «πιο άμεση εφικτή διαδρομή», η οποία διέρχεται από τα χωρικά ύδατα της Αργεντινής, δήλωσε πηγή του στρατού.Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε: «Ο διάπλους από τα νησιά Φόκλαντ στη Χιλή και πίσω πραγματοποιήθηκε μέσω της πιο άμεσης εφικτής διαδρομής, λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρησιακή ασφάλεια και τους καιρικούς παράγοντες».

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επιμένει ότι ενημέρωσε την κυβέρνηση της Αργεντινής για τις κινήσεις του πλοίοιυ πριν από το ταξίδι, σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph.Είναι κατανοητό ότι το Υπουργείο Άμυνας θεώρησε τη διέλευση ως «αθώο πέρασμα» μέσω των υδάτων και σύμφωνα με το άρθρο 17 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ωστόσο, στη δήλωσή του στο X, ο Κίρνο ανέφερε: «Στη διπλωματία, ο σκοπός δεν λέγεται φωναχτά όπως οι στόχοι, αλλά μας καθοδηγεί η ίδια πεποίθηση: η υπερηφάνεια του να είμαστε Αργεντίνοι και η συνεχής υπεράσπιση των συμφερόντων μας».Κατηγόρησε τη Βρετανία ότι «επιδεινώνει τις εντάσεις στον Νότιο Ατλαντικό» και ισχυρίστηκε ότι η «εισβολή» ήταν η τελευταία σε μια «μακρά σειρά» παρόμοιων πράξεων.

Η δήλωση κατέληξε στην επιβεβαίωση των «νόμιμων και απαράγραπτων κυριαρχικών δικαιωμάτων» της Αργεντινής επί των Νήσων Φώκλαντ, της Νότιας Γεωργίας και των Νότιων Νήσων Σάντουιτς – γνωστών στα ισπανικά ως Μαλβίνες, Γεωργία ντελ Σουρ και Σάντουιτς ντελ Σουρ – και των γύρω θαλάσσιων περιοχών. Το HMS Medway είναι ένα περιπολικό σκάφος ανοιχτής θάλασσας κλάσης Batch 2 River με έδρα τα Νησιά Φόκλαντ .Τον Ιανουάριο, αντικατέστησε το HMS Forth ως το μόνιμο πλοίο φρουράς του Βασιλικού Ναυτικού στα συγκεκριμένα ύδατα με αποστολή ναυτικές περιπολίες και προστασία της αλιείας.

Οι διπλωματικές εντάσεις μεταξύ Λονδίνου και Μπουένος Άιρες με φόντο την κυριαρχία των Νήσων Φόκλαντ αναζωπυρώθηκαν παραμονές του ημιτελικού, όταν ο Αργεντινός Υπουργός Εξωτερικών αξίωσε την άμεση έναρξη διμερών διαπραγματεύσεων. Σε άρθρο του, χαρακτήρισε τον τοπικό πληθυσμό "τεχνητά εμφυτευμένο" από τη Βρετανία, ενώ απέρριψε πλήρως τη νομιμότητα του δημοψηφίσματος του 2013, βάσει του οποίου οι κάτοικοι είχαν ταχθεί υπέρ του βρετανικού καθεστώτος. Μετά τον ημιτελικό, , μοιράστηκε βίντεο με στρατιώτες να εισβάλλουν στα Νησιά Φόκλαντ και ισχυρίστηκε ότι το αρχιπέλαγος ήταν Αργεντινής.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, το κλίμα δυναμίτισε περαιτέρω η ανάρτηση κυβερνητικού στελέχους της Αργεντινής, η οποία αποκάλεσε την εθνική Αγγλίας "σφετεριστές πειρατές". Στο μήνυμά της η Βικτόρια Βιγιαρουέλ, αντιπρόεδρος της Αργεντινής ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να τηρήσει τα προσχήματα της πολιτικής ορθότητας, τονίζοντας ότι οι αναμετρήσεις με τους Άγγλους έχουν πάντα βαθύτερες προεκτάσεις. "Είναι οι Μαλβίνες, είναι ο Ντιέγκο (Μαραντόνα), είναι η τελευταία παράσταση του Λέο (Μέσι) και ένα φρένο στους εισβολείς", ανέφερε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας με το σύνθημα "Εμπρός Αργεντινή" και τη δέσμευση για αδιαπραγμάτευτη διεκδίκηση των εδαφών της χώρας.»

Οπαδοί της Αγγλίας και της Αργεντινής συγκρούστηκαν μετά τον αγώνα, με σποραδικές συμπλοκές να ξεσπούν κοντά στο στάδιο στην Ατλάντα.Ο Υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ, δήλωσε ότι το πανό της Αργεντινής στο γήπεδο ήταν «εντελώς ακατάλληλο» και ανέμενε από τη FIFA, το διοικητικό όργανο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, να διεξάγει ενδελεχή έρευνα.

Η Αργεντινή και το Ηνωμένο Βασίλειο ενεπλάκησαν σε πόλεμο για την κυριότητα του αρχιπελάγους του Νότιου Ατλαντικού το 1982. Η σύγκρουση άφησε πίσω 649 νεκρούς Αργεντινούς και 255 Βρετανούς.Πριν από τον ημιτελικό, ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, είχε δηλώσει στον τοπικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Radio Mitre ότι ήταν απλώς «ένας ποδοσφαιρικός αγώνας». Είπε: «Κάνουμε τεράστια πρόοδο στο διπλωματικό μέτωπο. Καταφέραμε να πείσουμε τον ΟΗΕ να αναγκάσει την Αγγλία να καθίσει και να μιλήσει μαζί μας, αλλά ας μην μπερδεύουμε το σκορ. Αυτός είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας».

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