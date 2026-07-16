Μπιμπίλας: "Ο Γιώργος Κωνσταντίνου δεν είναι σε θέση να μιλήσει ακόμα για τον χαμό της Μάρως Κοντού"

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου και η Μάρω Κοντού υπήρξαν πολύ καλοί φίλοι και άφησαν ιστορία με την ταινία "Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα"

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και αναφέρθηκε στον σπουδαίο ηθοποιό.

«Με τον Γιώργο Κωνσταντίνου μας συνδέει βαθιά φιλία και συνεργασίες πολλών χρόνων. Δεν είναι σε θέση να μιλήσει ακόμα για τον χαμό της Μάρως. Βρίσκεται και σε περιοδεία αυτή τη στιγμή, δεν είναι καν στην Αθήνα. Θα μιλήσει όταν αυτός είναι έτοιμος», είπε χαρακτηριστικά.

«Για εμάς είναι μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια ο θάνατος της Μάρως Κοντού, γιατί ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, που ασχολήθηκε και με τόσους άλλους τομείς. Ήταν μία πολυσχιδής προσωπικότητα, που παντού, με ό,τι ασχολιότανε, το κατάφερνε με καταπληκτική επιτυχία», πρόσθεσε.

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