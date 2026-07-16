ΣΥΡΙΖΑ: Στους 14 βουλευτές μετά τις νέες αποχωρήσεις – Διπλό μέτωπο για τα εσωκομματικά και το κόμμα Τσίπρα

Σε κλίμα έντονης εσωστρέφειας και με τις αποχωρήσεις βουλευτών να συνεχίζονται, ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας το πρωί του Σαββάτου, όπου θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος της Κ.Ο. Η αναμέτρηση μεταξύ της Ρένας Δούρου και του Παύλου Πολάκη εξελίσσεται σε ανοιχτή εσωκομματική σύγκρουση, την ώρα που το κόμμα μετρά πλέον μόλις 14 βουλευτές.

Η μάχη των συσχετισμών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα στην Κουμουνδούρου.

Νέες ανεξαρτητοποιήσεις – Στους 14 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ



Το νέο κύμα αποχωρήσεων περιλαμβάνει τις ανεξαρτητοποιήσεις της Πόπης Τσαπανίδου, του Κώστα Μπάρκα και της Καλλιόπης Βέττα, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ να περιοριστεί στους 14 βουλευτές.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείονται και νέες αποχωρήσεις το επόμενο διάστημα, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα του κόμματος.

Η κόντρα Δούρου – Πολάκη για την προεδρία της Κ.Ο.



Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εκλογή του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου να έχουν ήδη ανακοινώσει τις υποψηφιότητές τους.

Ωστόσο, το κλίμα οξύνθηκε μετά από διαρροές από το περιβάλλον του Χανιώτη βουλευτή, σύμφωνα με τις οποίες ο Παύλος Πολάκης φέρεται να ζήτησε τη συναινετική και οικειοθελή απόσυρση της Ρένας Δούρου από την εκλογική διαδικασία, ώστε να αποφευχθεί μια εσωκομματική αναμέτρηση.

Η Ρένα Δούρου, ερωτηθείσα σχετικά σε συνέντευξή της, απέφυγε να σχολιάσει τις διαρροές, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν απαντώ σε κύκλους. Θα είμαι υποψήφια», επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει στην κούρσα για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Στη διαμόρφωση των συσχετισμών ενόψει της ψηφοφορίας θεωρείται ότι διαδραματίζει κομβικό ρόλο και ο Νίκος Παππάς, καθώς συνεχίζονται οι διεργασίες στο εσωτερικό του κόμματος.

Η επιστροφή Πολάκη και η μάχη για την προεδρία της Κ.Ο.



Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επισήμως την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Νωρίτερα, η εξέλιξη είχε γνωστοποιηθεί από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης στη Βουλή, Γιώργο Γεωργαντά, ο οποίος ανακοίνωσε την επιστροφή του βουλευτή Χανίων στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η επιστροφή του Παύλου Πολάκη έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς ο ίδιος έχει ήδη θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, απέναντι στη Ρένα Δούρου, με την εκλογική διαδικασία του Σαββάτου να αναμένεται να αποτυπώσει τους νέους εσωκομματικούς συσχετισμούς.

Το κλίμα, πάντως, παραμένει τεταμένο μετά τις πληροφορίες από το περιβάλλον του Χανιώτη βουλευτή περί αιτήματος για συναινετική και οικειοθελή απόσυρση της Ρένας Δούρου από την κούρσα για την προεδρία της Κ.Ο.

Η ίδια, απαντώντας στις σχετικές αναφορές, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν απαντώ σε κύκλους. Θα είμαι υποψήφια», επιβεβαιώνοντας την απόφασή της να διεκδικήσει τη θέση.



Αιχμές της Κουμουνδούρου για οργανωμένο σχέδιο αποσταθεροποίησης



Την ίδια στιγμή, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στους βουλευτές που αποχώρησαν, καλώντας τους να παραδώσουν τις έδρες τους.

Παράλληλα, πηγές της Πολιτικής Γραμματείας αφήνουν για πρώτη φορά σαφείς αιχμές, συνδέοντας τις ανεξαρτητοποιήσεις με την πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, διερωτώνται εάν όσοι αποχώρησαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα θα συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια της «ΕΛ.Α.Σ.», σημειώνοντας πως, εάν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε θα ενισχυθεί η εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν αποτελούν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.

Με τις ισορροπίες να μεταβάλλονται καθημερινά και τις αποχωρήσεις να συνεχίζονται, η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας το Σάββατο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναμένεται να κρίνει όχι μόνο το πρόσωπο που θα αναλάβει την προεδρία της Κ.Ο., αλλά και τους νέους συσχετισμούς δυνάμεων στο εσωτερικό του κόμματος.

Πηγή: ERT

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