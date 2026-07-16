ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησαν από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Μπάρκας και Βέττα

Συνεχίζονται οι παραιτήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης (16.7.26) δύο ακόμα στελέχη ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από το κόμμα της αντιπολίτευσης και ανεξαρτητοποιούνται.
Συγκεκριμένα, ο βουλευτής Πρέβεζας Κώστας Μπάρκας παραιτήθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο και η βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέττα και δήλωσαν ότι θα ασκούν τα καθήκοντά τους σαν ανεξάρτητοι βουλευτές.
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