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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησαν από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Μπάρκας και Βέττα

ΣΥΡΙΖΑ
clock 15:07 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζονται οι παραιτήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης (16.7.26) δύο ακόμα στελέχη ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από το κόμμα της αντιπολίτευσης και ανεξαρτητοποιούνται.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής Πρέβεζας Κώστας Μπάρκας παραιτήθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο και η βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέττα και δήλωσαν ότι θα ασκούν τα καθήκοντά τους σαν ανεξάρτητοι βουλευτές.

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