Παγώνη: «Ήταν δύσκολη απόφαση να μην κάνω παιδί»

Η Ματίνα Παγώνη βρέθηκε στην εκπομπή Καλύτερα Αργά και εξήγησε τον λόγο που πήρε την απόφαση να μην κάνει παιδιά. Όπως εξήγησε δεν ήταν μια εύκολη επιλογή για εκείνη.

«Έκανα τις επιλογές μου. Αποφάσισα να μην κάνω παιδιά, όχι τόσο για την ιατρική – μπορεί να είμαι και λάθος αλλά συνεχίζω να έχω τις ίδιες ιδέες – ότι όταν κάνει κάποιος ένα παιδί, πρέπει να ασχοληθεί με το παιδί του, ειδικά η μητέρα. Το να κάνεις ένα παιδί, για να πεις ότι έκανες παιδιά, και να το μεγαλώνει ο παππούς ή η γιαγιά, η κοπέλα, η θεία κτλ, και να τα τραβάνε από τον έναν σταθμό στον άλλον, και από το ένα σπίτι στο άλλο, για μένα δεν έχει κανένα νόημα.

Ήταν δύσκολη η απόφαση να μην κάνω παιδιά, δεν ήταν εύκολη, αλλά ήταν επιλογή μου. Είπα ότι δεν έχει νόημα να κάνεις ένα παιδί και να στο μεγαλώνουν οι άλλοι. Το παιδί θέλει να είναι κοντά, ειδικά η μητέρα του. Δεν ήταν λόγος αυτός για να περάσουμε κρίση στον γάμο με τον σύζυγό μου. Από την υπόλοιπη οικογένεια θα ακούσεις το γιατί, όμως σημασία έχει να εξηγήσεις τι έχεις αποφασίσει και το πώς το έχεις αποφασίσει, αν καταλάβει ο άλλος ότι εσύ αυτό πιστεύεις και θέλεις, πρέπει να σεβαστεί την απόφασή σου» είπε.

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