Κρίσιμη σύσκεψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για τις αδειοδοτήσεις των εκτός σχεδίου πόλης

Κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των Πολεοδομιών της ανατολικής Κρήτης εξετάστηκαν στο πλαίσιο σύσκεψης που έγινε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Στόχος της σύσκεψης η οποία προκλήθηκε από το ΤΕΕ ΤΑΚ και συμμετείχαν εκπρόσωποι των πολεοδομικών υπηρεσιών του Ηρακλείου και το Λασιθίου, ήταν να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη σε σχέση με τη διαχείριση κρίσιμων θεμάτων που αφορούν στην έγκριση πολεοδομικών αδειών εκτός σχεδίου πόλης, τα οποία περιπλέκονται λόγω της πολυνομίας και των αλλεπάλληλων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας που συχνά δημιουργούν σύγχυση.

Έτσι συχνά διαπιστώνεται το φαινόμενο πολεοδομικές άδειες εκτός σχεδίου πόλης να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από κάθε υπηρεσία και να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση σε κάθε περίπτωση ακριβώς επειδή το τοπίο σε σχέση με το τι ισχύει είναι θολό. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να πάρει μια πρωτοβουλία η Πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου, να διαμορφώσει ένα κείμενο με το οποίο θα αποσαφηνίζονται κρίσιμα ζητήματα για τις άδειες εκτός σχεδίου πόλης το οποίο θα υιοθετηθεί από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της ανατολικής Κρήτης όπως επίσης και από το Τεχνικό Επιμελητήριο.

Με τον τρόπο αυτό όλες οι υπηρεσίες θα ενώσουν το βηματισμό τους και θα έχουν κοινή αντιμετώπιση σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Μάλιστα το Τεχνικό Επιμελητήριο θα προωθήσει το κείμενο αυτό και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με την προοπτική να το υιοθετήσει και να το κατοχυρώσει θεσμικά ώστε να υπάρχει μια συνολική αποσαφήνιση σε ότι αφορά στη διαχείριση όλων των κρίσιμων ζητημάτων που σήμερα αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε κάθε πολεοδομία.

Παράλληλα στην ίδια σύσκεψη συζητήθηκε και η ανάγκη να ανοίξει έστω για περιορισμένο διάστημα η κατηγορία 5 ώστε να τακτοποιηθούν τα λεγόμενα βαριά αυθαίρετα που παρά τα δεκάδες αιτήματα που υπάρχουν δυστυχώς βρίσκεται στον αέρα. Επίσης τέθηκε το ζήτημα να υπάρξει έγκαιρη διαβούλευση και περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία των Τοπικών Πολεοδομικών και των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων και να μην κλείσει η όλη διαδικασία με όρους διεκπεραίωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παγίδα για τους αγρότες το Μ.Ι.Δ.Α: Το χάος στο Κτηματολόγιο φέρνει πρόστιμα και χαμένες επιδοτήσεις

Λαγοκέφαλοι: «Μπάχαλο» με το πρόγραμμα - Στα «κάγκελα» οι αλιείς στην Κρήτη για τους καταψύκτες και τις πληρωμές

Κρήτη: Αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα - Τον πρόλαβαν στο παρά ένα



