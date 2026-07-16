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Κρήτη - Δακοκτονία 2026: Ευάλωτες κατηγορίες ελαιώνων και αυξημένος κίνδυνος προσβολής

ΔΑΚΟΣ
clock 12:51 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Πρόγραμμα Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2026 υλοποιείται σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης, με στόχο την αποτελε-σματική προστασία της ελαιοπαραγωγής και τη διασφάλιση της ποιότητας του κρητικού ελαιολάδου.

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει τα εξής:

Ο πρώτος γενικός δολωματικός ψεκασμός έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της Περιφέρειας, με εξαίρεση ορισμένες περιοχές, όπου οι εφαρμογές βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώνονται το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει ο δεύτερος γενικός δολωματικός ψεκασμός σε περιοχές της βόρειας και δυτικής παραλιακής ζώνης του νησιού.

Οι ημερομηνίες και οι περιοχές εφαρμογής των ψεκασμών ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, στην ενότητα της δακοκτονίας, https://www.crete.gov.gr/dakoktonia/

Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά το προηγούμενο διάστημα ευνόησαν την αύ-ξηση των πληθυσμών του δάκου, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία του δικτύου παγίδων παρακολούθησης. Ιδιαίτερα ευάλωτες εμφανίζονται οι μεγαλόκαρπες ποικιλίες ε-λιάς, οι ελαιώνες με χαμηλή έως μέτρια καρποφορία, καθώς και οι αρδευόμενες καλλιέργειες. Ο κίνδυνος προσβολής αυξάνεται σημαντικά όταν συνυπάρχουν δύο ή περισσότεροι από τους παραπάνω παράγοντες.

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