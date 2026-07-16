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ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στη Μάνη: Αυτοκίνητο μπήκε σε πισίνα ξενοδοχείου – Πώς σώθηκε ένα παιδί (βίντεο)

πισινα
clock 11:08 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Μάνη όταν ένα αυτοκίνητο κατέληξε μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με το mega, οι άνθρωποι που διαμένουν σε διπλανά καταλύματα, άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και βγήκαν ανάστατοι, να δουν τι έχει συμβεί.

Πώς σώθηκε το ανήλικο παιδί

Μέσα στο ΙΧ βρισκόταν η οδηγός η οποία αφού βγήκε από το μισοβυθισμενο αυτοκίνητο στη συνέχεια απεγκλώβισε το ανήλικο παιδί της. Όπως φαίνεται στο βίντεο, λίγα λεπτά αργότερα βουτάει στην πισίνα μία ακόμη γυναίκα όπου βγάζει από το πίσω κάθισμα έναν μικρόσωμο σκύλο.

Δυο άντρες που ήταν εκεί κοιτούσαν με απορία το αυτοκίνητο την ώρα που η οδηγός έβγαζε από μέσα προσωπικά αντικείμενα.

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Αυτοκίνητο Πισίνα Μάνη
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