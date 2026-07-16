Κρήτη: Έβαλε φωτιά σε ξύλα για να κάνει κάρβουνα

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"Βροχή" πέφτουν τα πρόστιμα σε πολίτες που παρά την αντιπυρική περίοδο, επιδίδονται σε εργασίες στην ύπαιθρο, που προκαλούν εστίες φωτιάς.

Στην περιοχή του Κουμπέ στα Χανιά επιβλήθηκε χθες πρόστιμο 1.500 ευρώ σε 53χρονο, ο οποίος, έβαλε φωτιά σε ξύλα σε μεταλλικό πλαίσιο για να δημιουργήσει κάρβουνα, με αποτέλεσμα να προκαλέσει πυρκαγιά, κοντά σε ακαθάριστο από χόρτα οικόπεδο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Στην περιοχή Κουμπέ του Δήμου Ακρωτηρίου στο νομό Χανίων ένας 53χρονος προκάλεσε πυρκαγιά στις 11:42 χθες (Τετάρτη 15/7), όταν έθεσε φωτιά σε ξύλα που είχε τοποθετήσει σε μεταλλικό πλαίσιο, με σκοπό τη δημιουργία κάρβουνων για την έψηση κρέατος.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ημέρα με δείκτη κινδύνου κατηγορίας 4, ενώ πλησίον του σημείου καύσης υπήρχε ακαθάριστος οικοπεδικός χώρος με ξηρά χόρτα, γεγονός που δημιούργησε αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς.

Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χανίων, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

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