Τι θα φάμε σήμερα; Ντάκος με ντομάτα και φέτα

Υλικά



2 κρίθινα παξιμάδια



3 ώριμες ντομάτες, τριμμένες



150 γρ. φέτα ή ξινομυζήθρα



3 κ. σ. ελαιόλαδο



Ρίγανη



Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι



Λίγες ελιές και κάπαρη (προαιρετικά)







Εκτέλεση



Βρέχετε ελαφρά τα παξιμάδια με λίγο νερό, ώστε να μαλακώσουν χωρίς να διαλυθούν.



Απλώνετε από πάνω την τριμμένη ντομάτα.



Προσθέτετε τη φέτα θρυμματισμένη.



Περιχύνετε με το ελαιόλαδο και πασπαλίζετε με ρίγανη, αλάτι και πιπέρι.



Προσθέτετε, αν θέλετε, ελιές και λίγη κάπαρη για έξτρα γεύση.

Πηγή: newsbeast.gr

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