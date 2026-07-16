Μουντιάλ 2026: Η Αργεντινή στον τελικό με επική ανατροπή, 2-1 την Αγγλία (βίντεο)

Η Αργεντινή αν και ήταν πίσω στο σκορ μέχρι το 85', πέτυχε δύο γκολ στα τελευταία λεπτά και με επική ανατροπή νίκησε με 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στον Κυριακάτικο τελικό του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία.

Το γκολ του Γκόρντον στο 55' κρατούσε όρθια την Αγγλία μέχρι το 85', αλλά η ομάδα του Σκαλόνι δεν το έβαλε κάτω. Έφερε τα πάνω κάτω στο φινάλε με τα γκολ των Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες και το βράδυ της Κυριακής απέναντι στην Ισπανία, στον τελικό του Νιου Τζέρσεϊ, θα επιδιώξει να κάνει το back to back μετά το Κατάρ και να φέρει το τρόπαιο ξανά στο Μπουένος Αιρες.

Τα 19 φάουλ που έγιναν στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού και το πάθος που επέδειξαν οι παίκτες της Αγγλίας και της Αργεντινής ήταν τα στοιχεία στα οποία αξίζει να σταθεί κανείς. Διότι από πλευράς θεάματος και ευκαιριών δεν υπήρξε τίποτα που θα μπορούσε να αποτυπωθεί. Το 0-0... σε όλα ήταν αυτό ακριβώς που παρουσίασαν οι 22 παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και το αποτέλεσμα που μπήκαν οι ομάδες στ' αποδυτήρια.

Η πρώτη καλή φάση στο ματς σημειώθηκε στο ξεκίνημα του β' ημιχρόνου, με τον Πίκφορντ να νικά τον Άλβαρες στο τετ-α-τετ που είχαν, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το νέο σουτ του Αργεντινού στράικερ έδιωξε σε κόρνερ ο γκολκίπερ των Άγγλων.

Στην πρώτη της αξιόλογη προσπάθεια στο ματς, η Αγγλία πήρε το προβάδισμα. «Δράστης» του 1-0 ήταν ο Γκόρντον στο 55' με κοντινό πλασέ στο δεύτερο δοκάρι, εκμεταλλευόμενος την καταπληκτική χαμηλή σέντρα του Ρότζερς και την αδράνεια του Ρομέρο.

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Η Αργεντινή ανέβασε κατακόρυφα την πίεσή της από εκείνο το σημείο και στο 69΄ έχασε μοναδική ευκαιρία να ισοφαρίσει, με τον Πίκφορντ να πραγματοποιεί τεράστια απόκρουση στην κεφαλιά του Γκονζάλες από ιδανική θέση.

Ο κλοιός έκλεινε ασφυκτικά γύρω από την εστία της Αγγλίας και η κεφαλιά του ΜακΆλιστερ στο 75΄ σταμάτησε στο δοκάρι. Ο χρόνος κυλούσε, το γκολ δεν ερχόταν και οι Άγγλοι με ένα φουλ αμυντικό σχήμα στο γήπεδο ήλπιζαν ότι θα αντέξουν μέχρι το τέλος.

Ο Έντσο Φερνάντες, όμως, που είχε προειδοποιήσει πολλές φορές με εξαιρετικά μακρινά σουτ, βρήκε και πάλι χώρο έξω από την περιοχή στο 85΄ και εκτέλεσε εντυπωσιακά τον Πίκφορντ για το 1-1.

Με την ψυχολογία στα ύψη , η Αργεντινή πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 92' με κεφαλιά του Λαουτάρο Μαρτίνεζ και πήρε άξια την πρόκριση για τον τελικό.

ΓΚΟΛ: 55΄ Γκόρντον / 85΄ Φερνάντες, 90+2΄ ΛαουτάροΔιαιτητής: Ισμαΐλ Ελφαθ (ΗΠΑ)



Κίτρινες: Άντερσον - Λ. Μαρτίνες, Ρομέρο, Ντε Πολ

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Τζέιμς (82' Μπερνς), Στόουνς (90'+6 Τόνι), Γκεΐ, Σπενς (90'+6 Ράσφορντ), Άντερσον, Ράις (83' Οράιλι), Μπέλιγχαμ, Ρότζερς, Γκόρντον (72' Κόνσα), Κέιν

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες, Μολίνα (72' Μοντιέλ), Ρομέρο, Λ. Μαρτίνες (72' Οταμέντι), Ταλιαφίκο (81' Λ. Μαρτίνες), Παρέδες (64' Γκονζάλες), Μακ Άλιστερ, Φερνάντες, Άλβαρες, Σιμεόνε (72' Ντε Πολ), Μέσι