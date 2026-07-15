Μίσιγκαν: Στραγγάλισε την πρώην του και ζούσε επί μήνες με το πτώμα της

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Επί μήνες, ένας 42χρονος στο Μίσιγκαν ζούσε έχοντας κρυμμένο στο υπόγειο του σπιτιού του το διαμελισμένο πτώμα της 52χρονης πρώην συντρόφου του, Κόρτνεϊ «Τζέρι» Γουίντερς, την οποία είχε στραγγαλίσει έπειτα από έναν άγριο καβγά.

Αυτή η ανατριχιαστική υπόθεση, που συγκλόνισε την κοινή γνώμη των ΗΠΑ, έφτασε πλέον στο δικαστικό της τέλος, με τον δράστη, Μάθιου Λεβίνσκι, να καταδικάζεται με ισόβια κάθειρξη χωρίς τη δυνατότητα αναστολής.

Η καταδίκη και το χρονικό της κρυμμένης σορού



Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Εισαγγελία της κομητείας Μακόμπ, ο Λεβίνσκι καταδικάστηκε στις 14 Ιουλίου για τη δολοφονία που διαπράχθηκε τον Δεκέμβριο του 2020.







Το σώμα των ενόρκων τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού από πρόθεση, εκταφή και ακρωτηριασμό νεκρού σώματος, καθώς και για απόκρυψη θανάτου.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Λεβίνσκι στραγγάλισε την πρώην φίλη του μέσα στο σπίτι του και αρχικά άφησε το σώμα της στην μπανιέρα, προτού το μεταφέρει στο υπόγειο.

Το πτώμα παρέμεινε εκεί για μήνες, με τον Λεβίνσκι να αφαιρεί περιοδικά «τμήματα από τα λείψανα του θύματος σε μια προσπάθεια να αποκρύψει και να απαλλαγεί από το σώμα», αναφέρει το People.

Πώς αποκαλύφθηκε το μακάβριο μυστικό



Οι προσπάθειες του 42χρονου να εξαφανίσει τα ίχνη της πράξης του αποδείχθηκαν μάταιες.

Τον Ιούλιο του 2021, ο Λεβίνσκι εντοπίστηκε να περιφέρεται φορώντας μόνο τα εσώρουχά του στους κοινόχρηστους χώρους του συγκροτήματος κατοικιών όπου διέμενε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Λίγο αργότερα, η αδελφή του επισκέφθηκε το διαμέρισμά του και ήρθε αντιμέτωπη με το φρικιαστικό θέαμα, ανακαλύπτοντας τη σορό της Γουίντερς.







Αξιοσημείωτο είναι πως, στο διάστημα που μεσολάβησε από τον θάνατό της μέχρι τον εντοπισμό της, κανείς δεν είχε δηλώσει την εξαφάνιση της άτυχης γυναίκας.

Ο μοιραίος καβγάς και η ομολογία



Το ζευγάρι είχε ήδη χωρίσει όταν η Γουίντερς εμφανίστηκε ξαφνικά στο σπίτι του Λεβίνσκι εκείνη την ημέρα του Δεκεμβρίου, προκειμένου να του ανακοινώσει ότι είχε υποβληθεί σε άμβλωση.

Η συζήτησή τους γρήγορα εξελίχθηκε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία δεν άργησε να γίνει σωματική.

Αφού αντάλλαξαν χτυπήματα και η Γουίντερς τον δάγκωσε, ο 42χρονος άρχισε να την πνίγει μέχρι θανάτου.

Μετά την αποκάλυψη του πτώματος, ο Λεβίνσκι προχώρησε σε ομολογία προς τις αστυνομικές αρχές μέσα από το κρεβάτι του νοσοκομείου.

Η ομολογία αυτή αποτέλεσε σημείο έντονης δικαστικής διαμάχης, καθώς η υπεράσπιση ισχυρίστηκε ότι δεν του είχαν αναγνωσθεί προηγουμένως τα δικαιώματά του.

Αν και ο δικαστής είχε αρχικά απορρίψει την ομολογία, το εφετείο του Μίσιγκαν την επανέφερε στη δικογραφία, οδηγώντας τελικά στην καταδίκη του.

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