Ηράκλειο: Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής για εκλογή Αντιπροέδρου την Παρασκευή 17 Ιουλίου

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής μετά την εκλογή των μελών της για την δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου στη Λότζια.



Μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ