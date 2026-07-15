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Ηράκλειο: Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής για εκλογή Αντιπροέδρου την Παρασκευή 17 Ιουλίου

λοτζια
clock 21:36 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής μετά την εκλογή των μελών της για την δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου στη Λότζια. 

Μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής. 

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