ΤΕΤ.15 Ιου 2026 16:28
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Η διπλή ζωή της Abella Danger: Από τη βιομηχανία ενηλίκων στην πανεπιστημιακή αίθουσα

Abella Danger
clock 18:32 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Μια ιστορία που συνδυάζει δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους έφερε στο φως η Abella Danger, αποκαλύπτοντας μια πλευρά της ζωής της που λίγοι γνώριζαν. Παράλληλα με την καριέρα της στη βιομηχανία ταινιών ενηλίκων, κατάφερε να ολοκληρώσει τις σπουδές της.

Η Danger περιέγραψε τον εαυτό της ως μια ιδιαίτερα δραστήρια και συνεπή φοιτήτρια. Συμμετείχε στα μαθήματα, ήταν προετοιμασμένη στις εργασίες της και είχε πολύ καλές επιδόσεις. Όπως ανέφερε, κανένας από τους καθηγητές της δεν της έδειξε ότι γνώριζε τη δραστηριότητά της στον χώρο των ταινιών ενηλίκων.

Η κατάσταση άλλαξε όταν ένας καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι τής έκανε μια απρόσμενη πρόταση. Έχοντας παρατηρήσει την ακαδημαϊκή της πορεία και την ποιότητα της δουλειάς της, της πρότεινε να αναλάβει ρόλο βοηθού διδασκαλίας, θεωρώντας ότι ήταν μία από τις πιο αξιόλογες φοιτήτριες του τμήματος.

Abella Danger

Η πρόταση αυτή δημιούργησε στη Danger ένα δύσκολο δίλημμα. Πριν προχωρήσει στην αποδοχή της, αποφάσισε πως έπρεπε να είναι ειλικρινής με τον καθηγητή της και να του αποκαλύψει το επάγγελμά της. Όπως εξήγησε, θεωρούσε πιθανό κάποιος φοιτητής να την αναγνώριζε στο μέλλον. 

Ωστόσο, ο καθηγητής δεν εξέφρασε αρνητική άποψη ούτε άλλαξε την πρότασή του. Όταν κατάλαβε ποια ήταν, έδειξε κυρίως έκπληξη, καθώς το όνομα Abella Danger ήταν ήδη γνωστό στη βιομηχανία ενηλίκων.

Abella Danger

Αν αποφασίσει να συνεχίσει την ακαδημαϊκή της πορεία, η Danger θα αποτελέσει μια ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου που επιχειρεί να κινηθεί από τη βιομηχανία ενηλίκων προς τον χώρο της εκπαίδευσης. 

(Πηγή φωτογραφιών: Abella Danger/ Instagram)

Διαβάστε επίσης 

ΗΠΑ: Άφησαν τα έξι παιδιά τους σε αυτοκίνητο μέσα στον καύσωνα

Αδιανόητη τραγωδία: Ο πατέρας έπαιζε με τον 3χρονο γιο του όταν του γλίστρησε και έπεσε από τον 4ο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ταινία Πανεπιστήμιο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis