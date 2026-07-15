ΤΕΤ.15 Ιου 2026 20:20
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

FIFA για Spidercam: «Το τσιπάκι της μπάλας δεν χτύπησε» – Έγκυρο το γκολ της Αγγλίας

Η επίμαχη φάση με την spidercam
clock 22:35 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η FIFA ανακοίνωσε επίσημα ότι οι αισθητήρες της μπάλας δεν κατέγραψαν καμία επαφή με το καλώδιο της spidercam, απορρίπτοντας τις έντονες διαμαρτυρίες των Νορβηγών. Η επίμαχη φάση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του προημιτελικού αγώνα για το Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αγγλία και τη Νορβηγία.

Η μπάλα πήρε ύψος, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα πόδια των Άγγλων. Στην εξέλιξη της φράσης, ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης (1-1) για την Αγγλία.

Οι Νορβηγοί υποστήριξαν ότι η μπάλα χτύπησε στο καλώδιο της εναέριας κάμερας (spidercam). Ο προπονητής της Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «η μπάλα έπεσε ευθεία από τον ουρανό» και η αλλαγή πορείας ήταν ολοφάνερη.

Η FIFA βασίστηκε στα δεδομένα της τεχνολογίας της «έξυπνης» μπάλας. Το ενσωματωμένο τσιπάκι (αισθητήρας) δεν ενεργοποιήθηκε. Δεν υπήρξε καμία καταγραφή κραδασμού ή επαφής με το καλώδιο.Το γκολ της Αγγλίας κατακυρώθηκε κανονικά ως έγκυρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μουντιάλ Νορβηγία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis