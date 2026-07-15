FIFA για Spidercam: «Το τσιπάκι της μπάλας δεν χτύπησε» – Έγκυρο το γκολ της Αγγλίας

Η FIFA ανακοίνωσε επίσημα ότι οι αισθητήρες της μπάλας δεν κατέγραψαν καμία επαφή με το καλώδιο της spidercam, απορρίπτοντας τις έντονες διαμαρτυρίες των Νορβηγών. Η επίμαχη φάση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του προημιτελικού αγώνα για το Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αγγλία και τη Νορβηγία.

Η μπάλα πήρε ύψος, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα πόδια των Άγγλων. Στην εξέλιξη της φράσης, ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης (1-1) για την Αγγλία.

Οι Νορβηγοί υποστήριξαν ότι η μπάλα χτύπησε στο καλώδιο της εναέριας κάμερας (spidercam). Ο προπονητής της Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «η μπάλα έπεσε ευθεία από τον ουρανό» και η αλλαγή πορείας ήταν ολοφάνερη.

Η FIFA βασίστηκε στα δεδομένα της τεχνολογίας της «έξυπνης» μπάλας. Το ενσωματωμένο τσιπάκι (αισθητήρας) δεν ενεργοποιήθηκε. Δεν υπήρξε καμία καταγραφή κραδασμού ή επαφής με το καλώδιο.Το γκολ της Αγγλίας κατακυρώθηκε κανονικά ως έγκυρο.

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