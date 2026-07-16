Φιλικά ματς: Ισοπαλία της ΑΕΚ με Φίτεσε - Βαριά ήττα του Παναθηναϊκού από τη Ραπίντ

Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ απέναντι στη Φίτεσε στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που έδωσε επί ολλανδικού εδάφους.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έδειξε καλά στοιχεία κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, είχε την υπεροχή και δημιούργησε ευκαιρίες, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στην επανάληψη, οι πολλές αλλαγές επηρέασαν τον ρυθμό του αγώνα, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η Ένωση μπήκε με διάθεση να επιβάλει το παιχνίδι της, κρατώντας την κατοχή και αναζητώντας διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν αρκετές καλές στιγμές στο πρώτο μέρος με τους Ρέλβας, Ζούμπκοφ και Ρότα, παρά ταύτα δεν κατάφεραν να σκοράρουν.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε διαφορετική εικόνα, καθώς οι πολλές αλλαγές των δύο προπονητών έριξαν αισθητά τον ρυθμό. Η ΑΕΚ συνέχισε να κυκλοφορεί την μπάλα, χωρίς όμως να δημιουργήσει τις ίδιες προϋποθέσεις που είχε πριν από την ανάπαυλα.

Μέχρι το φινάλε δεν δημιουργήθηκαν άλλες αξιόλογες ευκαιρίες, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν το φιλικό χωρίς γκολ. Για την πρωταθλήτρια, ΑΕΚ, το παιχνίδι αποτέλεσε ακόμη ένα χρήσιμο τεστ στο πλαίσιο της προετοιμασίας, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα ενόψει της νέας περιόδου.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Γκεοργκίεφ, Ρέλβας, Πήλιος, Καΐρινεν, Μάνταλος, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Βάργκα.

Η ενδεκάδα του δεύτερου ημιχρόνου: Μπαλαμώτης, Χριστακόπουλος, Μουκουντί, Αλεξίου, Πενράις, Μαρίν, Σαχαμπό, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς (Ελίασον 70′), Γιόβιτς

Φινάλε στα φιλικά με «βαριά» ήττα για τον Παναθηναϊκό



Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τα καλοκαιρινά φιλικά προετοιμασίας με μία πολύ «βαριά» ήττα στη Βιέννη. Το «τριφύλλι» ηττήθηκε με 4-1 απ’ τη Ραπίντ στο «Allianz Stadion», παρουσιάζοντας αρκετά προβληματική εικόνα στο ανασταλτικό σκέλος και δη στις μεταβάσεις της αυστριακής ομάδας, η οποία «χτύπησε» σε κάθε «αδυναμία» του.





Ο Παναθηναϊκός είχε κάκιστη ανασταλτική εικόνα στο πρώτο μέρος, όπου η Ραπίντ τον «πλήγωνε» διαρκώς μέσα απ’ το επιθετικό τρανζίσιον της. Στο 14’ η νωθρή αμυντική λειτουργία των παικτών του «τριφυλλιού», έφερε τον Τίλιο σε θέση... βολής για το 1-0 απ’ το ύψος του πέναλτι. Στο 18’ ο ίδιος παίκτης είχε προσπάθεια στο δοκάρι, ενώ στο 37’ από δική του ασίστ ο Άνταμσεν μέσα απ’ τη μικρή περιοχή (σε νέα ασυνεννοησία της «πράσινης» άμυνας) έκανε το 2-0. Στο 43’ από γρήγορη μετάβαση της αυστριακής ομάδας, ο Χαϊντάρα βγήκε σε τετ-α-τετ και δεν αστόχησε για το 3-0 της Ραπίντ σε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό που είχε να «αντιπαρατάξει» μόνο τις δύο προσπάθειες του Ταμπόρδα στο 19’ και στο 36’ που απέκρουσε ο Χεντλ.

Στο δεύτερο 45λεπτο ο Παναθηναϊκός είχε λίγο καλύτερη εικόνα, αλλά γκολ δεν βρήκε χάνοντας τρεις σημαντικές ευκαιρίες με τους Τσέριν (49’) και Ραστόντερ (53’ και 59’), που δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον εξαιρετικό, βασικό γκολκίπερ της αυστριακής ομάδας. Η εικόνα του Παναθηναϊκού άρχισε να «φθίνει» μετά τις αλλαγές και δεν απείλησε επιθετικά τη Ραπίντ. Στον αντίποδα, δέχθηκε και τέταρτο γκολ στο 88’ με... απευθείας κόρνερ (!) του Σάουμπ και κάκιστο υπολογισμό στην πορεία της μπάλας.

Στο έξτρα 30λεπτο που συμφώνησαν οι δύο προπονητές (πριν απ’ το ματς) για να παιχθεί και να αγωνιστούν όλοι οι παίκτες τους, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «μαζέψει» την έκταση της ήττας του με ένα ωραίο γκολ του Παύλου Παντελίδη στο 106’, που ήταν και το πρώτο (έστω κι ανεπίσημο) με την «πράσινη» φανέλα.



Στο 112’ τραυματίστηκε ο Ίνγκι Ίνγκασον, ο οποίος έγινε αλλαγή προκαλώντας μεγάλο άγχος στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, ενόψει των δύο αγώνων με την Πάκσι.

Διαιτητής: Χάραλντ Λέχνερ (Αυστρίας)



Κίτρινες: -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ (Γιοχάνες Χοφ Θόρουπ, 4-2-3-1): Χεντλ (65’ Γκάρτλερ), Σέλερ (65’ Τσέτκοβιτς), Ρο-Γιάο (65’ Ντεμίρ), Τίλιο (65’ Ρόκα), Ανταμσεν (65’ Κάρα), Ντεμίρ (65’ Γκούλικσεν), Άουερ (65’ Σέιντλ), Αμανέ (65’ Βούρμπραντ), Μπάιλιτς (65’ Σάουμπ), Χαϊντάρα 65’ Όσβαλντ, 113’ Γιοζέποβιτς), Μπόλα (65’ Γκρόλερ).



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ, 4-2-3-1): Πένια (91’ Κότσαρης), Τσάπρας (91’ Ιωάννου), Τουμπά (91’ Λάβδας), Ντε Φράι (63’ Ίνγκασον, 113’ λ.τρ. Βύντρα), Κυριακόπουλος (91’ Κυριακόπουλος), Καμαρά (80’ Κοντούρης), Τσέριν (74’ Παντελίδης), Αντίνο (64’ Κάτρης), Ταμπόρδα (63’ Γιάγκουσιτς), Ζαρουρί (74’ Τσιριβέγια), Ραστόντερ (64’ Τεττέη).