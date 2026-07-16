Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσουν συγγνώμη το ΠΑΣΟΚ και όσοι μίλησαν για «κυβέρνηση υποδίκων»

Επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση και σε όσους έκαναν λόγο για «κυβέρνηση υποδίκων» εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να αρχειοθετήσει τις υποθέσεις επτά από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είχαν βρεθεί στο μικροσκόπιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, η ασυλία των συγκεκριμένων βουλευτών είχε αρθεί έπειτα και από δικό τους αίτημα, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι υποθέσεις τους.

Η σημερινή εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχειοθέτησης των υποθέσεων που αφορούσαν τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου.

Για τους υπόλοιπους τέσσερις βουλευτές, οι οποίοι παραπέμπονται σε δίκη για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τονίζει παράλληλα ότι η Δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει, αφού αξιολογήσει το σύνολο των δεδομένων, μεταξύ των οποίων και εκθέσεις με τις οποίες προσδιορίστηκαν εκ νέου τα ποσά της ενδεχόμενης ζημίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πάντως, ανεβάζει τους τόνους σε πολιτικό επίπεδο, καλώντας την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και όσους προεξόφλησαν την ενοχή βουλευτών της ΝΔ, να ζητήσουν συγγνώμη.

«Όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για “κυβέρνηση υποδίκων”, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ο κ. Μαρινάκης προειδοποιεί ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε «ένα απέραντο δικαστήριο» δεν πλήττουν μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους εκείνων που υιοθετούν αυτή την τακτική.

Όπως υποστηρίζει, πλήττουν πρωτίστως τη Δικαιοσύνη, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και, τελικά, ζημιώνουν την ίδια τη Δημοκρατία.

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