Βάγια Νέστορα: Και τέταρτη σύλληψη για την εμπρηστική επίθεση

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι αστυνομικές Αρχές έχουν συλλάβει ένα ακόμα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για τον άνθρωπο στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπρηστική επίθεση, είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, πρόκειται για έναν 27χρονο ο οποίος φέρεται να πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να τα έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου μένει η οικογένεια Νέστορα.

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