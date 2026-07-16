ΠΕΜ.16 Ιου 2026 14:13
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Βάγια Νέστορα: Και τέταρτη σύλληψη για την εμπρηστική επίθεση

εμπρησμός νέστορα
clock 12:10 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι αστυνομικές Αρχές έχουν συλλάβει ένα ακόμα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για τον άνθρωπο στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπρηστική επίθεση, είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, πρόκειται για έναν 27χρονο ο οποίος φέρεται να πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να τα έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου μένει η οικογένεια Νέστορα.

Διαβάστε επίσης 

Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Ενώπιον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Εμπρησμοί Θεσσαλονίκη Νδ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis