Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλιότητες;»

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, υποστήριξε ότι η τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκαθιστά την πραγματική εικόνα της υπόθεσης.

«Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «13 υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα».

«Σε τρεις υπουργούς ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας. Έντιμοι πολιτικοί που επί βδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν «κυβέρνηση υποδίκων» σημείωσε.

«Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες; Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό» τόνισε.

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