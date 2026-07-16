Παγίδα για τους αγρότες το Μ.Ι.Δ.Α: Το χάος στο Κτηματολόγιο φέρνει πρόστιμα και χαμένες επιδοτήσεις

Αντιμέτωποι με μια δαιδαλώδη γραφειοκρατία, τον κίνδυνο απώλειας κοινοτικών επιδοτήσεων και τσουχτερά πρόστιμα βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες παραγωγοί, καθώς η πολυδιαφημισμένη πρεμιέρα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) της ΑΑΔΕ προσκρούει στο "απόλυτο χάος" του Εθνικού Κτηματολογίου.







Η ψηφιακή μεταρρύθμιση, η οποία σχεδιάστηκε για να ενοποιήσει τα διάσπαρτα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας, απειλεί να εξελιχθεί σε παγίδα για τον πρωτογενή τομέα. Η απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων να κάνουν «πρεμιέρα» στο Μ.Ι.Δ.Α. με τα αγροτικά ακίνητα και τις καλλιεργούμενες εκτάσεις φέρνει στην επιφάνεια τις χρόνιες παθογένειες της ελληνικής υπαίθρου: ανολοκλήρωτοι αναδασμοί, λανθασμένες κτηματογραφήσεις και ένα βαθύ ψηφιακό χάσμα μεταξύ των κρατικών βάσεων δεδομένων.

Η "τριπλή σύγκρουση" των δεδομένων





Στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται η πλήρης έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ τριών διαφορετικών συστημάτων:



1. Του Ε9 (ΑΤΑΚ) της Εφορίας,



2. Του Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ),



3. Του ΟΣΔΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Όπως προκύπτει σε εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις, η ψηφιακή ταυτότητα ενός αγροτεμαχίου διαφέρει από σύστημα σε σύστημα.

Για παράδειγμα, μια έκταση που στο Ε9 δηλώνεται ως 10 στρέμματα, στο Κτηματολόγιο μπορεί να εμφανίζεται ως 9,2 λόγω νεότερης ψηφιοποίησης, ενώ στο ΟΣΔΕ να έχει αποτυπωθεί διαφορετικά λόγω των ορίων φυσικής καλλιέργειας. Μέχρι σήμερα, αυτές οι μικροαποκλίσεις «επιτρέπονταν». Με το Μ.Ι.Δ.Α., κάθε ασυμφωνία «κοκκινίζει» αυτόματα το σύστημα.

Με απλά λόγια αν προκύψει στο ΜΙΔΑ ασυμφωνία μεταξύ Ε9/ ΑΤΑΚ και Κτηματολογίου/ΚΑΕΚ ελλοχεύει σοβαρότατος κίνδυνος μπλοκαρίσματος και κατά συνέπεια απώλεια επιδοτήσεων!!

Στον αέρα οι επιδοτήσεις και πρόστιμα "φωτιά"





Οι συνέπειες για τους παραγωγούς είναι άμεσες και επώδυνες. Εφόσον το Μ.Ι.Δ.Α. δεν καταφέρει να «παντρέψει» τον ΑΤΑΚ με τον ΚΑΕΚ, το αγροτεμάχιο χάνει την ψηφιακή του εγκυρότητα. Αυτό σημαίνει ότι ο αγρότης:



1. Δεν θα μπορεί να το δηλώσει στο ΟΣΔΕ, χάνοντας άμεσα τις κοινοτικές ενισχύσεις και τις επιδοτήσεις της ΚΑΠ.



2. Θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμα από 500 έως 1.000 ευρώ για εκπρόθεσμες ή ανακριβείς δηλώσεις χρήσης (μισθώσεις, δωρεάν παραχωρήσεις).

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Αίτημα για "ανάσα' από τους φορείς



Η αγορά και οι συνδικαλιστικοί φορείς εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) και αγροτικοί σύλλογοι ζητούν επιτακτικά την καθιέρωση μιας μακράς μεταβατικής περιόδου.





Το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ φαίνεται να προσανατολίζονται στην παροχή χρόνου στους φορολογούμενους ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις χωρίς την επιβολή προστίμων και να ομαλοποιηθεί το απόλυτο χάος που επικρατεί στην κτηματογράφηση αφού η ένταξη των αγροτοτεμαχίων στο ΜΙΔΑ προυποθέτει την οριστικοποίηση των εγγραφών στο Κτηματολόγιο.

Ωστόσο, η πίεση του χρόνου για τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού.

Αν το κράτος δεν επιλύσει τη δική του εσωτερική ασυμβατότητα δεδομένων, η ψηφιοποίηση κινδυνεύει να μετατραπεί από εργαλείο εκσυγχρονισμού σε οικονομική θηλιά για την ελληνική γεωργία.

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