Αλκατράζ: 1 νεκρός και 3 αγνοούμενοι από βύθιση σκάφους

Μια οικογενειακή τελετή μνήμης στα ανοιχτά του Σαν Φρανσίσκο μετατράπηκε σε τραγωδία το απόγευμα της Τρίτης τοπική ώρα, όταν ένα σκάφος τύπου πλωτής εξέδρας (pontoon) τριών επιπέδων βυθίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα τη διάσωση 16 ανθρώπων από τα παγωμένα νερά, ωστόσο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη τρεις εξακολουθούν να αγνοούνται.

Το χρονικό του ναυαγίου



Το σκάφος αναψυχής, το οποίο πιστεύεται ότι είχε αποπλεύσει κοντά από τον Ναυτικό Όμιλο St. Francis στο Σαν Φρανσίσκο, μετέφερε κυρίως μέλη της ίδιας οικογένειας.

Το σήμα κινδύνου ελήφθη λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι, με το συμβάν να εντοπίζεται περίπου 550 μέτρα μακριά από το ιστορικό νησί Αλκατράζ — μια περιοχή του κόλπου που φημίζεται για τους ισχυρούς ανέμους, τα παγωμένα νερά και τα δυνατά ρεύματα.







Όταν τα πρώτα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο, βρήκαν το τριώροφο σκάφος σχεδόν ολοκληρωτικά βυθισμένο στο νερό, με τη μηχανή του να βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία και να παρουσιάζει διαρροή καυσίμων, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σαν Φρανσίσκο, Ντιν Κρίσπεν.

Αρχικά το περιστατικό αναφέρθηκε ως πυρκαγιά στο σκάφος, «αλλά πλέον δεν έχουμε καμία ένδειξη για κάτι τέτοιο», διευκρίνισε αργότερα ο Κρίσπεν.

#USCoastGuard and #OaklandPolice are in full rescue mode after boat sinks near #AlcatrazIsland, #SanFrancisco.



The boating mishap was initially reported as a fire, “but we now don’t have any evidence of that,” San Francisco Fire Chief #DeanCrispen said. Crews continued to search… https://t.co/LkH3nobnKY pic.twitter.com/QsUjsCh6Ah — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) July 15, 2026

Η γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης



Στο σημείο αναπτύχθηκε αμέσως μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με τη συνδρομή της Ακτοφυλακής και της αστυνομίας του Όκλαντ.







«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πλήρη λειτουργία διάσωσης» δήλωσε ο Κρίσπεν, προσθέτοντας ότι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω των χτυπημάτων που υπέστησαν κατά την πτώση τους από το σκάφος, αλλά αναμενόταν να λάβουν εξιτήριο το ίδιο βράδυ.







Ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ανασύρθηκε ζωντανός από τα παγωμένα νερά από τα συνεργεία διάσωσης, αλλά εξέπνευσε λίγο αργότερα.

Δυστυχώς, νεκρός είναι και ένας σκύλος που επέβαινε στο σκάφος.

Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στη μαρίνα Gashouse Cove, ένα μικρό λιμάνι σκαφών αναψυχής στο Σαν Φρανσίσκο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των τριών αγνοουμένων -ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε από δύο σε τρεις έπειτα από καταθέσεις μαρτύρων- συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στην ανοιχτή θάλασσα, στη δυτική πλευρά της γέφυρας Γκόλντεν Γκέιτ, με τη χρήση δυτών, ελικοπτέρων και σκαφών.







Η μαρτυρία του καπετάνιου



Ο Άαρον Άνφινσον, καπετάνιος του σκάφους «Bass-Tub», περιέγραψε στην εφημερίδα San Francisco Chronicle πώς βρέθηκε στο σημείο της τραγωδίας.

Όπως ανέφερε, το σκάφος του μετέφερε επισκέπτες προς τη γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ σε νερά με «αρκετό άνεμο και λίγο κυματισμό», όταν ένας άνδρας από ένα μικρότερο πλεούμενο τους έκανε σήμα, υποδεικνύοντας ένα σκάφος στη μέση του κόλπου που φαινόταν να έχει πιάσει φωτιά.

Μέχρι να φτάσει το «Bass-Tub» στο σημείο, οι φλόγες είχαν σβήσει, αλλά το σκάφος βυθιζόταν γρήγορα.

Κάποιοι άνθρωποι βρίσκονταν ήδη στο νερό, ενώ άλλοι παρέμεναν πάνω στο σκάφος, με το πλήρωμα του Άνφινσον να προσπαθεί να τους μοιράσει σωσίβια. Ανάμεσά τους, μια γυναίκα έφερε τραύματα στο κεφάλι.

«Σκεφτήκαμε να βγάλουμε εκείνη πρώτη», δήλωσε. Ένας ναύτης του πληρώματος κατέβασε τη σκάλα και πέταξε ένα σωσίβιο για να τη βοηθήσει να ανέβει στο κατάστρωμα.

«Ήταν τρομακτικό. Δεν θέλω να δω κανέναν σε αυτή την κατάσταση», πρόσθεσε ο καπετάνιος.

Εικόνες από το σημείο



Τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν δεκάδες σκάφη να έχουν αναπτυχθεί γύρω από το μισοβυθισμένο πλεούμενο, ενώ διάφορα αντικείμενα επέπλεαν τριγύρω.

Σε ζωντανή μετάδοση από τη μαρίνα, ένας άνδρας και μια γυναίκα εθεάθησαν τυλιγμένοι με κουβέρτες να κάθονται στο πεζοδρόμιο προτού οδηγηθούν σε ασθενοφόρο, ενώ πάνω στην προβλήτα ένα σώμα ήταν καλυμμένο με κίτρινο μουσαμά.

Εκπρόσωπος του Ναυτικού Ομίλου St. Francis, με τον οποίο επικοινώνησαν δημοσιογράφοι, δήλωσε ότι ο όμιλος δεν διαθέτει προς το παρόν πληροφορίες για το συμβάν.

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