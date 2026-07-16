«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο»: Σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης μετά τις διώξεις τεσσάρων βουλευτών

Ισχυρούς κραδασμούς προκάλεσε στο πολιτικό σκηνικό η είδηση της άσκησης ποινικής δίωξης – σε βαθμό πλημμελήματος – από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατηγορούμενοι για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις είναι οι Κώστας Σκρέκας, Χρήστος Μπουκώρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Οι διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος και των τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών, αφορούν κατά περίπτωση, τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Αντίθετα, παίρνει το δρόμο για το αρχείο η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος των βουλευτών της ΝΔ Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή καθώς από την έρευνα που διενεργήθηκε, δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορούν συνολικά 22 πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο πρόεδρος του Οργανισμού το 2021 και στελέχη πολιτικών γραφείων.

ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για πλήρη επιβεβαίωση των καταγγελιών τους σχετικά με τη διαφθορά στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ζητούν άμεση και πλήρη πολιτική λογοδοσία, χαρακτηρίζοντας το σκάνδαλο ως «οργανωμένο».

Στελέχη της κυβέρνησης και οι εμπλεκόμενοι βουλευτές (όπως ο Γιάννης Κεφαλογιάννης σε δηλώσεις του) υπογραμμίζουν ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί με στοιχεία και όχι με εικασίες ή δημοσιεύματα. Παράλληλα, γίνεται λόγος για «πολιτικό διασυρμό έντιμων πολιτικών» από την αντιπολίτευση, ενώ τονίζεται ότι η δικαστική διερεύνηση θα ξεκαθαρίσει την αλήθεια

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