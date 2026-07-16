Λορέντζο Καριέρε: Πότε και που θα γίνει η κηδεία του

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Θλίψη έχει σκορπίσει από χθες ο θάνατος του Λορέντζο Καριέρε.

Μάλσιτα όπως αποκάλυψε ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκης, η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε θα τελεστεί το Σάββατο 18 Ιουλίου στο Παλαιό Ψυχικό.

«Αποχαιρετάμε τον Λορέντζο Καριέρε το Σάββατο 18/7 στις 11.30 πμ στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

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