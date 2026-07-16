Ιούλιος με... "κέρατα": Η Πανσέληνος του Κόκκινου Ελαφιού - Οδηγός θέασης για την πιο μαγική βραδιά!

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Καλοκαίρι, Ιούλιος, ζέστη. Τι λείπει για "να δέσει το γλυκό"; Μα φυσικά, ένα τεράστιο, λαμπερό φεγγάρι!

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο ουρανός φιλοξενεί την Πανσέληνο του μήνα, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού» (Buck Moon).

Αν αναρωτιέστε τι δουλειά έχει ένα ελάφι μες στο κατακαλόκαιρο, η απάντηση έρχεται από τους ιθαγενείς της Αμερικής. Αυτή την εποχή, στα αρσενικά ελάφια (bucks) αρχίζουν να φυτρώνουν νέα, βελούδινα κέρατα. Επειδή όμως στην Ελλάδα το μόνο που φυτρώνει αυτή την εποχή είναι η επιθυμία για διακοπές, οι εναλλακτικές ονομασίες όπως «Φεγγάρι του Κεραυνού» (λόγω των καλοκαιρινών καταιγίδων) ή «Φεγγάρι του Σανού» ίσως μας ακούγονται πιο οικείες.

Οδηγός θέασης για τη βραδιά

Η τοποθεσία είναι το παν: Ξεχάστε τα φώτα της πόλης. Ταράτσα, μπαλκόνι με ανοιχτό ορίζοντα, ξαπλώστρα σε παραλία ή έστω ένα παγκάκι σε ένα σκοτεινό πάρκο είναι οι ιδανικές θέσεις.

Το κόλπο της Ανατολής

Μην περιμένετε τα μεσάνυχτα για να κοιτάξετε ψηλά. Η καλύτερη στιγμή είναι την ώρα που ανατέλλει το φεγγάρι. Λόγω μιας μαγικής οφθαλμαπάτης, εκείνη την ώρα φαίνεται τεράστιο, «κουτάτο» και με ένα βαθύ πορτοκαλί χρώμα που σπάει κόκαλα.

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Απαραίτητα αξεσουάρ

Καλή παρέα, ένα δροσερό ποτό (ή ένα υδρόμελο, για να τιμήσουμε και το παραδοσιακό "Mead Moon") και καμία απολύτως σκέψη για τη δουλειά της επόμενης ημέρας.

Ακόμα κι αν δεν έχετε επαγγελματική φωτογραφική μηχανή ή τηλεσκόπιο, το θέαμα με γυμνό μάτι είναι δωρεάν και εγγυημένα χαλαρωτικό.

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Αδειάστε το μυαλό σας, βγείτε έξω και απολαύστε το καλοκαιρινό φεγγάρι!

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