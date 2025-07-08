Πανσέληνος Ιουλίου 2025: Πότε είναι το «Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού»

Η Πανσέληνος Ιουλίου 2025 ή αλλιώς του «Κόκκινου Ελαφιού» ή «Buck Moon» είναι ένα από τα πλέον εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς. «Το Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού» κάθε χρόνο προσελκύει εκατοντάδες παρατηρητές που θέλουν να θαυμάσουν το καλοκαιρινό ολόγιομο φεγγάρι.

Μετά την πανσέληνο της «Φράουλας», πρόκειται για τη δεύτερη πανσέληνο του καλοκαιριού και σύμφωνα με τις δοξασίες ο συμβολισμός του «Ελαφιού» προέρχεται από τους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι πίστευαν ότι τον Ιούλιο τα κέρατα των ελαφιών μεγάλωναν ξανά.

Ο μύθος λέει πως τα αρσενικά ελάφια ρίχνουν και αναγεννούν τα κέρατά τους κάθε χρόνο, δημιουργώντας ένα μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό σύνολο όσο περνούν τα χρόνια.

Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού»

Η Πανσέληνος του Ελαφιού, όπως αποκαλείται παραδοσιακά η πανσέληνος του Ιουλίου, θα κορυφωθεί στις 10 Ιουλίου 2025, όπως αναφέρει το The Old Farmer’s Almanac.

Εκείνη την ημέρα η Σελήνη βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο στον ουρανό, φωτισμένη πλήρως καθώς βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της Γης.

Πρόκειται για ένα από τα πιο όμορφα φεγγάρια του χρόνου, όχι μόνο λόγω της φωτεινότητάς του, αλλά και λόγω της ιστορικής και φυσικής του σημασίας.

Οι λοιπές ξεχωριστές ονομασίες

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Ουάσινγκτον, υπάρχουν και άλλες παραδοσιακές ονομασίες για το φεγγάρι του Ιουλίου, όπως:

«Ζεστό Φεγγάρι», λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού,

«Φεγγάρι του Βατόμουρου», που δείχνει την περίοδο ωρίμανσης των καρπών,

«Φεγγάρι του Ώριμου Καλαμποκιού», σχετικό με τη συγκομιδή γεωργικών προϊόντων.

