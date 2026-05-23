Απόγνωση στους οδηγούς: Στα 2,12 ευρώ η αμόλυβδη, «ασήκωτο» και το diesel

Μεγάλη είναι η ανησυχία τις τελευταίες ημέρες για τις ολοένα αυξανόμενες τιμές των καυσίμων ενόψει καλοκαιριού. Ο πρόεδρος του συνδέσμου πρατηριούχων, Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε για τα παραπάνω στο ΕΡΤnews και εξέφρασε έντονη ανησυχία για την πορεία των τιμών των καυσίμων, προειδοποιώντας ότι αν συνεχιστεί η κρίση και παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, η βενζίνη ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τα 2,5 ευρώ το λίτρο μέσα στο καλοκαίρι.

Όπως ανέφερε, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται προσωρινή συγκράτηση των τιμών και μικρή αποκλιμάκωση κατά 5-6 λεπτά, μετά από δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, ωστόσο οι τιμές παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι πολίτες περιορίζουν τις μετακινήσεις τους λόγω της ακρίβειας, σημείωσε ότι η επισκεψιμότητα στα πρατήρια παραμένει υψηλή, ωστόσο οι καταναλωτές βάζουν πλέον αισθητά μικρότερες ποσότητες καυσίμων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μέση δαπάνη ανά ανεφοδιασμό έχει υποχωρήσει από περίπου 20 ευρώ στα 10 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια καυσίμων διεθνώς, σημειώνοντας ότι ακόμη και στις ΗΠΑ καταγράφονται έντονες πιέσεις στις τιμές και στα αποθέματα.

