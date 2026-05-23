Αυτό το πουλί «τρώει τον εαυτό του» για να επιβιώσει

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα αντοχής στη φύση αποτελεί η Λαπωνική Βαλτομπεκάτσα (Limosa lapponica, ευρύτερα γνωστή στην Ελλάδα και ως Θαλασσολιμόζα), ένα αποδημητικό πουλί που πραγματοποιεί εξαντλητικό ταξίδι άνω των 11.000 χιλιομέτρων χωρίς καμία στάση για τροφή ή ξεκούραση.

Κατά τη διάρκεια της αδιάκοπης πτήσης της πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, αξιοποιεί έναν ακραίο μηχανισμό επιβίωσης: συρρικνώνει προσωρινά βασικά όργανα του σώματός του, ώστε να μειώσει το βάρος και να εξοικονομήσει ενέργεια για το πολύωρο ταξίδι.

Αυτή η βιολογική προσαρμογή λειτουργεί σαν «ενεργειακή θυσία», επιτρέποντας στο είδος να παραμένει στον αέρα για ημέρες χωρίς ανεφοδιασμό. Στην πράξη, το ίδιο του το σώμα λειτουργεί ως πηγή καυσίμου για την πτήση.

Με την άφιξή της στη Νέα Ζηλανδία, μετά από το εξαντλητικό ταξίδι, η Θαλασσολιμόζα παρουσιάζει προσωρινή σωματική εξασθένηση, καθώς έχει εξαντλήσει τα ενεργειακά της αποθέματα. Ωστόσο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τα όργανά της επανέρχονται στο φυσιολογικό τους μέγεθος και λειτουργία.

Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το φαινόμενο αυτό ως μία από τις πιο ακραίες φυσικές προσαρμογές στο ζωικό βασίλειο, αναδεικνύοντας τις απίστευτες δυνατότητες επιβίωσης που έχουν αναπτύξει ορισμένα πτηνά μέσα από την εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Μπουκιά και... αέρας - Ιαπωνικό εστιατόριο αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη

Μίνι καρπούζια σε μέγεθος... αυγού! (εικόνες)

Μια γαστρονομική χρονοκάψουλα: Ο Ισπανός αγρότης που "ανέστησε" ντομάτα του 1916!

Κίνα: Κατασκευάζει το πρώτο "πλωτό νησί" - Το μέλλον της έρευνας σε βάθη έως 10.000 μέτρα (βίντεο)

Κίνα... από το μέλλον: Επενδύει σε υδροηλεκτρική αποθήκευση και μπαταρίες για να μειώσει τα ορυκτά καύσιμα

Τρόποι για να χρησιμοποιήσεις ξανά παλιά κουτιά παπουτσιών