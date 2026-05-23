Μαστροκώστα: Η κουμπάρα της εύχεται «να κάνει ένα θαύμα ο Θεός γιατί της αξίζει»

Η Ελένη Μπούση, η κουμπάρα της Γωγώς Μαστροκώστα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της μιλώντας στο T- Life στέλνοντας τις ευχές της σ' εκείνη αλλά και στον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα.

«Είναι κάτι που με έχει πικράνει πάρα πολύ γιατί είναι κουμπάρα μου… να τώρα θα κλάψω…» είπε αρχικά.

«Την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένας πολύ εξαιρετικός άνθρωπος, όπως και ο κουμπάρος μου. Δύο παιδιά που πραγματικά ο ένας αγαπάει τον άλλον πάρα πολύ και δεν τους άξιζε μια τέτοια τύχη. Ποιοι είμαστε εμείς όμως να δικάσουμε του Θεού τα σχέδια;».

Η ίδια ευχήθηκε να γίνει ένα θαύμα, όπως, όπως λέει, συνέβη και με τη μητέρα της: «Το μόνο που της εύχομαι είναι να κάνει ένα θαύμα ο Θεός, όπως έκανε και στη μαμά μου και όπως έχει κάνει και σε πολλούς ανθρώπους και την κάνει γερή και δυνατή. Γιατί ειλικρινά της αξίζει».

