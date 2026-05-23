Μικρολίμανο: Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Αλβανού «Τίτι» που σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς

Βαρύ είναι το παρελθόν του άνδρα που πρόταξε όπλο στους αστυνομικούς όταν οι τελευταίοι θέλησαν να τον ελέγξουν το πρωί του Σαββάτου στο Μικρολίμανο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν Αλβανό με το ψευδώνυμο «Τίτι» ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για σοβαρά αδικήματα όπως δολοφονίες και ληστείες.



Ο άνδρας βρισκόταν σήμερα το πρωί έξω από ένα κατάστημα στο Μικρολίμανο και, μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς του Εκβιαστών, σήκωσε το όπλο του με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν πυροβολισμοί. Συγκεκριμένα επιχείρησε να πυροβολήσει εναντίον των αστυνομικών, με έναν εξ αυτών να προλαβαίνει να κάνει πρώτος χρήση του υπηρεσιακού του όπλου.



Όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ πάνω του βρέθηκαν δύο πιστόλια και ένα περίστροφο με 32αρι γεμιστήρα αλλά και μια τσάντα με έξι χειροβομβίδες.



Ο «Τίτι» είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν ως αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης ενώ ήταν ένας από αυτούς που τον Ιούνιο του 2019 είχαν αποδράσει από το Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη, κρατώντας ομήρους αστυνομικούς.



Ύστερα συνελήφθη, μεταφέρθηκε στην Αλβανία και ξαναγύρισε στην Ελλάδα για να συνεχίσει τη δράση του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ρέθυμνο: "Καμπάνα" προφυλάκισης για τα αδέλφια που τρομοκρατούσαν το Αμάρι

Νέα συνάντηση Πλεύρη με αυτοδιοίκηση για τη δομή μεταναστών – Στο “κόκκινο” οι αντιδράσεις