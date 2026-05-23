Ηράκλειο: "Πέταξε" τον Απρίλιο το Αεροδρόμιο - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Με ρυθμούς υψηλής τουριστικής περιόδου κινείται ήδη τοαεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς μόνο τον Απρίλιο περισσότεροι από 624 χιλιάδες ταξιδιώτες πέρασαν από τον αερολιμένα «Νίκος Καζαντζάκης», επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα δυναμικά για την Κρήτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της πόλης κατέγραψε αύξηση 4,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, με τις αφίξεις και αναχωρήσεις να φτάνουν τις 624.454, έναντι 595.306 πέρυσι.

Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική αεροπορική πύλη της Κρήτης και έναν από τους πιο «φορτωμένους» κόμβους της χώρας, την ώρα που η τουριστική κίνηση δείχνει να ανεβάζει στροφές ήδη από την άνοιξη. Οι αριθμοί αποτυπώνουν μια σταθερή ανοδική τάση, με ξενοδοχειακούς και τουριστικούς φορείς να εκτιμούν ότι το καλοκαίρι που έρχεται θα κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Θετική εικόνα καταγράφεται συνολικά και στα 24 αεροδρόμια που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της ΥΠΑ. Κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026, οι επιβάτες ξεπέρασαν τα 1,54 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα αεροδρόμια σε Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Πάρο, Νάξο, Κάρπαθο, Σύρο και Σητεία.

Ανοδικά κινήθηκε και η συνολική επιβατική κίνηση σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας όπου πραγματοποιούνται εμπορικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, το πρώτο τετράμηνο του έτους διακινήθηκαν πάνω από 14,5 εκατομμύρια επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5,6% σε σχέση με το 2025. Την ίδια ώρα, αυξήθηκαν και οι κινήσεις αεροσκαφών, καθώς καταγράφηκαν περισσότερες από 123 χιλιάδες πτήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Το μήνυμα που στέλνουν τα στοιχεία είναι σαφές: η τουριστική μηχανή έχει ήδη πάρει μπροστά. Και στο Ηράκλειο αυτό φαίνεται καθημερινά — από τις γεμάτες αίθουσες αφίξεων μέχρι τις ουρές στους χώρους αναχωρήσεων. Το «Νίκος Καζαντζάκης», λίγο πριν παραδώσει τη σκυτάλη στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι τα επόμενα χρόνια, συνεχίζει να σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος της αεροπορικής κίνησης στην Κρήτη.

