Ηράκλειο: Βρέθηκε απαγχονισμένος ο 50χρονος που είχε εξαφανιστεί!

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου άνδρα από την Χερσόνησο τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 14 Μαϊου.

Σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης των αρχών στην περιοχή ευρύτερη περιοχή, ο 50χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε θαμνώδη έκταση πολύ κοντά στο σπίτι όπου διέμενε.

Υπενθυμίζεται ότι για τον 50χρονο είχε σημάνει συναγερμός στις 14 Μαΐου, όταν δηλώθηκε η εξαφάνισή του στην Αστυνομία από στενό συγγενικό του πρόσωπο, με τις αρχές να ξεκινούν άμεσα εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου, συγκεντρώνοντας μαρτυρίες και αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο για τον εντοπισμό του.

Στο μεταξύ είχε εκδοθεί και Silver Alert από τη Γραμμή Ζωής, με έκκληση προς τους πολίτες για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει, καθώς υπήρχε ανησυχία για την τύχη του.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα με αμείωτη ένταση, ωστόσο το πρωί ήρθε η τραγική εξέλιξη που επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους των οικείων του.

