Ζουγανέλης: "Κάποτε ένας παραγωγός μου είπε να αλλάξω το επώνυμό μου, δεν ήθελα γιατί είναι στη μνήμη του πατέρα μου"

Ο Γιάννης Ζουγανέλης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την πρώτα του επαγγελματικά βήματα, περιγράφοντας τις σκέψεις του όταν ο Στέλιος Φωτίδης, του είχε πει να αλλάξει το επίθετό του.

«Κάποτε ένας παραγωγός και συγκεκριμένα ο Στέλιος Φωτιάδης, όταν ήμουν στη WarnerBros, μου είπε να αλλάξω το επώνυμό μου και του είπα "δεν θέλω γιατί είναι στη μνήμη του πατέρα μου και θέλω να παραμείνει το Ζουγανέλης". Ίσως έπρεπε να διαχωρίσω την προσωπικότητά μου, που έχει σχέση με την περσόνα από τη μουσική. Μόνο στην Αμερική υπάρχει η λογική να μπορούν να αποδεχτούν οι άνθρωποι κάτι τέτοιο. Θα μπορούσα να αφιερωθώ σε ένα κομμάτι, αλλά δεν μπορούσα, γιατί ζω με όλα, ζω με όλα τα "παιδιά μου"», είπε χαρακτηριστικά.





