Η Λουπίτα Νιόνγκο απαντά στις ρατσιστικές αντιδράσεις για την επιλογή της ως «Ωραία Ελένη»
20:00 | 22/05/2026
Η Λουπίτα Νιόνγκο απαντά στις αντιδράσεις που προκάλεσε η επιλογή της να υποδυθεί την «Ωραία Ελένη» στην ταινία Οδύσσεια του Κριστοφερ Νόλαν.

Η ηθοποιός υποδύεται την "Ωραία Ελένη" μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μυθολογίας, που σύμφωνα με τον μύθο θεωρούνταν η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο. Η μορφή της έχει συνδεθεί με τη φράση «το πρόσωπο που ξεκίνησε χίλια πλοία», καθώς η σχέση της με τον Πάρη της Τροίας αποτέλεσε την αφορμή για τον Τρωικό Πόλεμο.

«Πρόκειται για μια μυθολογική ιστορία», δήλωσε η Λουπίτα Νιόνγκο σε συνέντευξή της στο Elle, απορρίπτοντας τις επιθέσεις. «Στηρίζω απόλυτα την πρόθεση του Κρις και την εκδοχή αυτής της ιστορίας που θέλει να αφηγηθεί. Το καστ μας εκπροσωπεί τον κόσμο. Δεν ξοδεύω τον χρόνο μου προσπαθώντας να υπερασπιστώ κάτι. Η κριτική θα υπάρχει είτε ασχοληθώ μαζί της είτε όχι», πρόσθεσε.

