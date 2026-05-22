Βενιζέλειο: Θλίψη για τον θάνατο του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου

Η θλιβερή είδηση της ανεύρεσης της σορού του αγνοούμενου από τον Δεκέμβριο του 2025 ειδικευόμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου,έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Κρήτης αλλά και τον ιατρικό κόσμο.

Η πρόωρη απώλεια ενός νέου ανθρώπου και επιστήμονα, όπως ο 33χρονος ειδικευόμενος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος

, αφήνει ένα τεράστιο και δυσαναπλήρωτο κενό.

Η επίσημη ανακοίνωση του Βενιζέλειο νοσοκομείου Ηρακλείου,

αποτυπώνει ανάγλυφα την οδύνη των συναδέλφων του, αναγνωρίζοντας το ήθος, την αφοσίωση και την προσφορά του στην Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική.

Τέτοιες στιγμές, η σκέψη όλων βρίσκεται στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του, στους οποίους εκφράζονται τα πιο θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια. Ας είναι η μνήμη του αιώνια τονίζεται στην συλλυπητήρια ανακοίνωση του νοσοκομείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέες ταυτότητες: Μπλόκο λόγω ελλιπών στοιχείων -Τι πρέπει να κάνετε