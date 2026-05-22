Ηράκλειο: Κλείνει τη Δευτέρα η οδός Πεδιάδος λόγω ασφαλτόστρωσης

Το τμήμα της οδού Πεδιάδος από τη συμβολή της με την πάροδο Βίγλας έως τη συμβολή της με την οδό Έβανς θα παραμείνει εντελώς κλειστό για την κυκλοφορία των οχημάτων τη Δευτέρα 25 ΜαΐουΣυνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας πεζών και οχημάτων.

Πιο αναλυτικά:

Τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, όπως ενημερώνει το Τμήμα Οδοποιίας, θα πραγματοποιηθούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης σε τμήμα της οδού Πεδιάδος από τη συμβολή με την πάροδο Βίγλας μέχρι τη συμβολή με την οδό Έβανς.

Η οδός Πεδιάδος θα παραμείνει κλειστή στο παραπάνω τμήμα. Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών, λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνει στους οδηγούς να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

