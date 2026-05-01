Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: "Είμαι σε μια φάση που είμαι μόνη μου στη ζωή"

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη μίλησε στο vidcast της Ναταλίας Αργυράκη και αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και αποκάλυψε πως είναι μόνη αυτή την περίοδο.

«Είμαι σε μια φάση που ‘μαι μόνη μου στη ζωή, αλλά και όχι. Εννοώ πως έχω φίλους, οικογένεια και είμαι πολύ ωραία. Θα πω ότι είναι πρωτόγνωρο αυτό για μένα και κάπως μ’ αρέσει», ανέφερε αρχικά.

«Ήμουν πολύ σχεσάκιας, ρε παιδί μου. Τώρα, άλλαξε αυτό. Ποτέ δεν το έκανα συνειδητά, ποτέ δεν το σκέφτηκα, ποτέ δεν έκατσα να πω “Χριστίνα, εσύ πρέπει να ‘σαι σε μια σχέση”. Όχι, συνέβαινε, αλλά με τα χρόνια καταλαβαίνεις ότι δεν συνέβαινε τυχαία» πρόσθεσε.

