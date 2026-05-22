ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ο Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης

Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οδό Λουκάρεως προσήλθαν ο Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης.

Οι δύο βουλευτές βρίσκονται ενώπιων της Εισαγγελίας μετά τις κλήσεις που έλαβαν προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για διάπραξη πλημμεληματικού βαθμού αδικημάτων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δύο βουλευτές συνοδεύονται από τον δικηγόρο τους Μιχάλη Δημητρακόπουλο και δηλώνουν έτοιμοι να υποβάλουν τα υπομνήματά τους, στα οποία εξηγούν ότι δεν έχουν καμία σχέση με έκνομες ενέργειες, και να δώσουν και προφορικές εξηγήσεις στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς.

Τσιάρας: Δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο

Σε δήλωσή του ο κ. Τσιάρας τόνισε: «Προσέρχομαι αυτοπροσώπως γιατί πιστεύω ότι μέσα από υπόμνημα μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητα μου και ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω ξαναπεί έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».

Από την πλευρά του ο κ. Μηταράκης είπε: «Προσέρχομαι χωρίς να ζητήσω προθεσμία. Έχω κινηθεί στο πλαίσιο του νόμου. Επιθυμώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια. Εχω κινηθεί στο πλαίσιο του συντάγματος και του νόμου. Έχω εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ο δικηγόρος του Μιχάλης Δημητρακόπουλος επισήμανε: «Υπάρχει έκθεση της κ.Τυχεροπούλου ως ειδικής συμβούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπου η φερόμενη ζημιά όπως στην περίπτωση της κ. Παπακωστα περιορίζεται σε 7000 ευρώ στο δε κ. Μηταράκη σε 0.»

Εντός της ημέρας αναμένεται είτε να προσέλθουν αυτοπροσώπως είτε να εκπροσωπηθούν από τους δικηγόρους τους και οι υπόλοιποι εννέα «γαλάζιοι» βουλευτές, για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας, προκειμένου να εξετάσει πιθανή εμπλοκή τους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων το 2021.

Όλοι έχουν το δικαίωμα να λάβουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τις εξηγήσεις τους.

Συνολικά, περί τα πενήντα πρόσωπα έχουν λάβει κλήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μεταξύ αυτών, εκτός από τους έντεκα βουλευτές, είναι υψηλόβαθμα στελέχη και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ και αγρότες. Ήδη από χθες κάποιοι έχουν λάβει προθεσμία και θα επανέλθουν στις 5 Ιουνίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ: Γιορτάζει 37 χρόνια κοντά σας - Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης - Στην κορυφή της ακροαματικότητας

Υδρογονάνθρακες: Εκτός σχεδιασμού το οικόπεδο «Δυτικά της Κρήτης» μετά την αποχώρηση της ExxonMobil

Κρήτη - Δημογλίδου: Σεσημασμένοι κακοποιοί πίσω από την οργάνωση που τρομοκρατούσε την ύπαιθρο