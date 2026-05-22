Επιχείρηση «καλλωπισμός» στα Ενετικά Τείχη – Επιτόπιος έλεγχος από τον Δήμαρχο Ηρακλείου

Αυτοψία στις εργασίες συντήρησης και καλλωπισμού του πρασίνου στο ισόπεδο τμήμα των Ενετικών Τειχών πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη και την Πρόεδρο της 1ης Δημοτικής Ενότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη και τον συνεργάτη Αριστείδη Μπολάκη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός είδε από κοντά την πρόοδο των εργασιών, συζήτησε με εργαζόμενους και με πολίτες που έκαναν την βόλτα τους στα Τείχη, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις παρεμβάσεις που αναδεικνύουν το μνημείο. Οι εργασίες συνεχίζονται από το προσωπικό της Υπηρεσίας Πρασίνου στο ισόπεδο τμήμα και παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ανάλογες εργασίες και στα πρανή των Ενετικών Τειχών, από τον ανάδοχο που προέκυψε από τον σχετικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό.

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται με τον συντονισμό της Υπηρεσίας Πρασίνου και μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες παρεμβάσεις: Στα πάρκα Γεωργιάδη, Θεοτοκόπουλου, Εφόδου, Γλέζου, Καραμανλή και Σοφίας, στις Λεωφόρους Μίνωος, Κνωσού, Νεάρχου, Σ. Βενιζέλου, Παναγιωτάκη, Αρχ. Μακαρίου, στον κόμβο Γιόφυρου, στον Καράβολα, στις οδούς Μ. Μερκούρη, Δουκός Μποφώρ, Λεβήνου, Μ. Αλεξάνδρου, Γερωνυμάκη και Ικτίνου, στις Πλατείες Δασκαλογιάννη και Πανανού, στη Χρυσοπηγή, στο 2ο και 19ο Δημοτικό, στο σχολείο στα Δειλινά, στο 6ο ΕΠΑΛ & Σ.Α.Ε.Κ., στην παιδική χαρά της Κομνηνών, στο σχολείο ΚΕΠΑ στην Αυγενική, στον Άγιο Μύρωνα, στα δυο σχολεία στις Δαφνές, στα Σταυράκια κ.α.

Εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου, σε πάρκα, πλατείες, αυλές σχολείων, κοιμητήρια, στα Ενετικά Τείχη και σε δενδροστοιχίες εντός και εκτός αστικού ιστού, γι’ αυτό και παρακαλούνται οι διερχόμενοι να δίνουν προσοχή στις σημάνσεις.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται από τα συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου και από συνεργεία του αναδόχου που προέκυψε από Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με σκοπό την ενίσχυσης της Υπηρεσίας για δυο συν ένα χρόνια με την πραγματοποίηση νέων φυτεύσεων 600 δένδρων, 7.000 χαμηλών και ψηλών θάμνων και 4.000 αρωματικών και εδαφοκαλυπτικών φυτών, την προστασία της υφιστάμενης βλάστησης, τον τακτικό έλεγχο των δέντρων για την παρουσία ασθενειών ή άλλων προβλημάτων, τις αρδευτικές εργασίες, την αποκατάσταση σημείων όπου γίνονται επαναφυτεύσεις με αποξήλωση και πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών, κ.α..

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 20/5.

