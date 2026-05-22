Ηράκλειο: Επιτέθηκαν σε 30χρονο έξω από μπαρ - Μία σύλληψη

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα χθες έξω από μπαρ στα Μάλια του Δήμου Χερσονήσου, όταν ομάδα ατόμων ενεπλάκη σε συμπλοκή με 30χρονο Βρετανό τουρίστα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επίθεση φέρεται να συμμετείχαν ένας 25χρονος Έλληνας και άτομα από την παρέα του, οι οποίοι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον αλλοδαπό άνδρα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, με τον 25χρονο να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αναζητούνται από τις αρχές.

