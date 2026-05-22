Euroleague: Ανοίγει σήμερα τις πύλες του το final-4 της Αθήνας – Κόντρα στην Φενέρμπαχτσε ο Ολυμπιακός (18:00)

Με στόχο την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου της Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός ρίχνεται σήμερα Παρασκευή στη μάχη του φάιναλ φορ (22/5 – 24/5) που θα διεξαχθεί στο OAKA, αρχής γενομένης με τους δυο ημιτελικούς όπου στον πρώτο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει στις 18:00 (Novasports Prime) την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε.

Για δέκατη πέμπτη φορά συνολικά, πέμπτη διαδοχική, κάτι που πετυχαίνει για πρώτη φορά στην Ιστορία του και δεν έχει πετύχει ποτέ άλλη ελληνική ομάδα, αλλά και 11η τα τελευταία 17 χρόνια επί αδελφών Αγγελόπουλων (από το 2009 στο Βερολίνο) προκρίθηκε σε φάιναλ φορ Euroleague ο Ολυμπιακός, με στόχο να ανέβει, στην Αθήνα (22-24/5/2026) για 4η φορά στην κορυφή της Ευρώπης (1997 Ρώμη, 2012 Κωνσταντινούπολη, 2013 Λονδίνο).

Αυτό που δεν πέτυχε στο Βελιγράδι το 2022 όταν του στέρησε στον ημιτελικό με buzzer beater τρίποντο ο Βασίλιε Μίτσιτς, στο Κάουνας το 2023, όταν του είπε «όχι» ο Σέρχιο Γιουλ με εύστοχο δίποντο στα 3,2΄΄ του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο Βερολίνο το 2024, όταν ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό, και στο Άμπου Ντάμπι το 2025 όταν σαν… σύγχρονος Οιδίποδας, ο πιο μεγάλος παίκτης της Ιστορίας του Ολυμπιακού, Βασίλης Σπανούλης, ως προπονητής της Μονακό «σκότωσε» τον πατέρα του Γιώργο Μπαρτζώκα και την ομάδα του Πειραιά στον ημιτελικό, θα επιδιώξει ο Ολυμπιακός φέτος, στην Αθήνα και στο Telekom Center Athens. Στον Ολυμπιακό θα προτιμούσαν να διεξάγεται το φάιναλ φορ στη δική τους έδρα, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά μόνο κίνητρο μπορεί ν’ αποτελεί για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του να κατακτήσουν το 4ο τρόπαιο, 13 χρόνια μετά το τελευταίο μέσα στην έδρα του «αιώνιου» αντιπάλου, Παναθηναϊκού, εν τη απουσία των «πρασίνων» από την καταληκτική φάση.

Πρώτη αντίπαλος του Ολυμπιακού, στις 18:00, σήμερα Παρασκευή (22/5) στο T-Center θα είναι η κάτοχος του τίτλου, η Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2025, Φενέρμπαχτσε των δύο τίτλων (2017, 2025), με προπονητή τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενώ στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό (21:00), η πολυνίκης της διοργάνωσης με 11 τίτλους Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την πρωτάρα Βαλένθια, στον ισπανικό «εμφύλιο». Για πρώτη φορά μετά από δύο διαδοχικά φάιναλ φορ το ελληνικό μπάσκετ έχει έναν μόνο εκπρόσωπο στο φάιναλ φορ της Euroleague, τον Ολυμπιακό. Πέρυσι, στο Άμπου Ντάμπι ήταν η 6η φορά που Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός βρέθηκαν παράλληλα σε φάιναλ φορ Euroleague.







Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε σε φάιναλ φορ Euroleague τις εξής χρονιές: 1994, 1995, 1997, 1999, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2022, 2023, 2024, 2025 και 2026. H ομάδα του Πειραιά έχει αγωνιστεί 9 φορές στον τελικό της διοργάνωσης (1994, 1995, 1997, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2023) και οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θα τα δώσουν όλα απέναντι στη Φενερμπαχτσέ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για να την αποκλείσουν στον ημιτελικό και να βρεθούν στον 10ο τελικό της Ιστορίας στη Euroleague, την Κυριακή (24/5), στο Τ-Center, που από πράσινο θα έχει βαφτεί ερυθρόλευκο. Η πλειονότητα των εισιτηρίων βρίσκεται σε χέρια φιλάθλων του Ολυμπιακού!

Η Αθήνα πήρε φέτος τη σκυτάλη από το Άμπου Ντάμπι και το YAS Ιsland στον Περσικό Κόλπο ως διοργανώτρια του φάιναλ φορ της Euroleague για το 2026. Αυτή είναι η δεύτερη φορά στην Ιστορία που διεξάγεται στην Αθήνα, μετά το φάιναλ φορ της Euroleague το 2007, και μάλιστα στο ίδιο γήπεδο, το ΟΑΚΑ ή όπως ονομάζεται από αυτή τη σεζόν, το Telekom Center Athens.







Η πρωτεύουσα της Ελλάδας, το τριήμερο 22-24 Μαϊου, θα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του ευρωπαϊκού φίλαθλου κοινού και όχι μόνο… Οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες μπάσκετ της σεζόν 2025-26 στη Euroleague, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός, θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης, στο glass floor του ανακαινισμένου και υπερσύγχρονου T-Center (19.443 θέσεων), το οποίο από «πράσινο» θα «βαφτεί» «ερυθρόλευκο», αφού οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν εξασφαλίσει ήδη 10.000 εισιτήρια για τον ημιτελικό απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Φενερμπαχτσέ (Παρασκευή, 22/5, 18:00). Ισπανικός «εμφύλιος» ανάμεσα στην πρωτάρα σε φάιναλ φορ Βαλένθια και την πολυνίκη με 11 τίτλους Ρεάλ Μαδρίτης, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό (22/5, 21:00), ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στις 21:00 την Κυριακή (24/5).

Για πρώτη φορά φέτος δεν θα διεξαχθεί «μικρός» τελικός. Στη θέση του, οι φίλαθοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον τελικό του ADIDAS Next Generation (24/5, 18:00), δηλαδή τις δύο καλύτερες ομάδες του τουρνουά των νεαρών παικτών της Euroleague, εκ των οποίων οι περισσότεροι αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στα παρκέ τα επόμενα χρόνια. Όσο για την παρουσία φιλάθλων από τις τρεις άλλες φιναλίστ, τον «Πρωταθλητή» της κερκίδας Ολυμπιακό, ακολουθεί η Φενερμπαχτσέ με 4.500 εισιτήρια, περίπου 1.000 φιλάθλους θα έχει στο πλευρό της η Βαλένθια, ενώ μόνο 550 φαίνεται πως θα έχει η Ρεάλ Μαδρίτης.







Όσο κι αν η λέξη «φαβορί» προκαλεί αχρείαστη πίεση σε παίκτες και ομάδες, η αλήθεια είναι πως ο φετινός Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί, όχι μόνο για την πρόκριση στον τελικό, αλλά και για την κατάκτηση του τροπαίου, τη νύχτα της 24ης Μαϊου. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσίασαν ένα ολοκληρωτικό μπάσκετ, σε άμυνα αλλά κυρίως σε επίθεση αυτή τη χρονιά, με τους Σάσα Βεζένκοφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ διψήφιους σε μέσο όρο πόντων, κατέλαβαν την πρώτη θέση -όπως και πέρυσι- στην κανονική περίοδο με ρεκόρ 26-12 και έγιναν η μόνη από τις τέσσερις φιναλίστ που προκρίθηκε με “sweep” (3-0) απέναντι στη Μονακό, στο φάιναλ φορ.







Και μετά από τέσσερα διαδοχικά φάιναλ φορ (Βελιγράδι 2022, Κάουνας 2023, Βερολίνο 2024, Άμπου Ντάμπι 2025) που ο Ολυμπιακός έφτασε στην…πηγή. δηλαδή στο φάιναλ φορ, αλλά… νερό δεν ήπιε, στην ομάδα του Πειραιά αισθάνονται έτοιμοι όσο ποτέ άλλοτε για να ράψουν στο 5ο διαδοχικό φάιναλ φορ, 15ο στο σύνολο και 11ο τα τελευταία 17 χρόνια, ένα 4ο αστέρι στην ερυθρόλευκη φανέλα, μετά από αυτά της Ρώμης (1997), της Κωνσταντινούπολης (2012) και του Λονδίνου (2013). Μέσα στην πόλη τους, την Αθήνα και μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, το Telekom Center Athens όπως μετονομάστηκε το κλειστό γήπεδο μπάσκετ των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων (ΟΑΚΑ).







Παρά τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές για το πακέτο εισιτηρίων των αγώνων του φάιναλ φορ της Αθήνας, καταγράφηκε παροξυσμός από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, ώστε να εξασφαλίσουν πως θα βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας τους στην προσπάθεια για την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού. Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού που είχε μειονέκτημα έδρας, με 3-2 από τη Βαλένθια, στα πλέι οφ, από τη μία προκάλεσε τεράστια απογοήτευση στους «πράσινους» και από την άλλη έδωσε την ευκαιρία σε περισσότερους φιλάθλους του Ολυμπιακού ν’ αποκτήσουν τα «μαγικά χαρτάκια». Και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός των επτά ευρωπαϊκών τίτλων φάνηκε κατώτερος των περιστάσεων και έμεινε εκτός του «δικού» του φάιναλ φορ, ο Ολυμπιακός συγκεντρώνει τις ελπίδες για να καταλήξει σε… ελληνικά χέρια το τρόπαιο της Euroleague, μέσα στην Αθήνα. Κι ενώ στα δύο προηγούμενα φάιναλ φορ (2024 Βερολίνο, 2025 Άμπου Ντάμπι), το 50% των συμμετεχούσων ομάδων στην καταληκτική φάση της Euroleague… ήταν «γαλανόλευκο», με τις δύο από τις τέσσερις ομάδες να είναι ελληνικές, κάτι που έχει συμβεί σε έξι φάιναλ φορ στην Ιστορία.







Πρώτος, λοιπόν στην κανονική περίοδο της Euroleague και φέτος ο Ολυμπιακός των αδελφών Αγγελόπουλων, Παναγιώτη και Γιώργου… αναζητά τον πρώτο τίτλο του από το 2013 στο Λονδίνο και 4ο στο σύνολο. Θέλει να… σπάσει και μια… κατάρα… αυτή που θέλει να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο η ομάδα που τερμάτισε στην πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.







O Ολυμπιακός των δεκατεσσάρων φάιναλ φορ, εκ των οποίων τα πέντε τελευταία διαδοχικά (κάτι που δεν έχει πετύχει ποτέ ξανά άλλη ελληνική ομάδα), έντεκα τα τελευταία 17 χρόνια επί αδελφών Αγγελόπουλων, από το 2009 στο Βερολίνο δηλαδή και των τριών τίτλων (Ρώμη 1997, Κωνσταντινούπολη 2012, Λονδίνο 2013), με τους Σάσα Βεζένκοφ, Εβάν Φουρνιέ, αρχηγό τον Κώστα Παπανικολάου, και… τους υπόλοιπους παίκτες του… διψασμένους… θα έχουν στο μυαλό τους μόνο ένα…. την κατάκτηση του 4ου τροπαίου Euroleague. Oποιαδήποτε άλλη θέση πλην της πρώτης θα… είναι αποτυχία για τον φετινό Ολυμπιακό!







Όρθιος στον πάγκο… για τον Ολυμπιακό… ο Γιώργος Μπαρτζώκας που στο 7ο φάιναλ φορ της καριέρας του και 5ο διαδοχικό (6 με τον Ολυμπιακό και 1 με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν) διεκδικεί με τους «ερυθρόλευκους» να γίνει ο δεύτερος Έλληνας προπονητής με 2 τίτλους, μετά τον Δημήτρη Ιτούδη (2016 και 2019 με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας), αλλά ο πρώτος που το πετυχαίνει ως Έλληνας με ελληνική ομάδα! Εξάλλου, το 2013 στο Λονδίνο ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε γίνει ο πρώτος Έλληνας προπονητής με τίτλο Euroleague. Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς παραμένει ο πολυνίκης προπονητής της Euroleague με 9 τίτλους σε 18 φάιναλ φορ.







Ο τεχνικός της Φενερμπαχτσέ Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, το 2025 στο Άμπου Ντάμπι έγινε με την κατάκτηση του τίτλου, ο 3ος άνθρωπος τα τελευταία 62 χρόνια έως τότε που κατέκτησε τον τίτλο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών ως παίκτης και ως προπονητής και 4ος συνολικά μετά τον Αρμενοσοβιετικό μπασκετμπολίστα Αρμενάκ Αλατσατσιάν, τον Λόλο Σάινθ και τον Σβέτισλαβ Πέσιτς.











Στο 3ο φάιναλ φορ Euroleague της καριέρας του μετέχει ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Σέρτζιο Σκαριόλο ο οποίος έχει οδηγήσει την εθνική Ισπανίας σε ένα χρυσό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τέσσερα χρυσά και ένα χάλκινο σε Ευρωμπάσκετ, σε ασημένιο και σε χάλκινο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Για πρώτη φορά βρίσκεται σε φάιναλ φορ Euroleague ο τεχνικός της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ.







Ο Νίκος Γκάλης διατηρεί το ρεκόρ των περισσότερων πόντων σε αγώνα φάιναλ φορ Euroleague/Κυπέλλου Πρωταθλητριών με 43, ως παίκτης του Άρη απέναντι στη γαλλική Λιμόζ, στις 19 Απριλίου 1990, στον «μικρό» τελικό που έληξε με σκορ 103-91 υπέρ της Λιμόζ, στη Σαραγόσα.







Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης παραμένει ο Έλληνας παίκτης με τους περισσότερους τίτλους Euroleague, με 5.

Οι κάτοχοι των ευρωπαϊκών τροπαίων:

1958: ΑSK ΡΙΓΑ



1959: ASK ΡΙΓΑ



1960: ASK ΡΙΓΑ



1961: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ



1962: ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ



1963: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ



1964: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



1965: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



1966: ΣΙΜΕΝΤΑΛ ΜΙΛΑΝΟ



1967: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



1968: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



1969: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ



1970: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ



1971: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ



1972: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ



1973: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ



1974: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



1975: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ



1976: ΜΟΜΠΙΛΤΖΙΡΤΖΙ ΒΑΡΕΖΕ



1977: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ



1978: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



1979: ΜΠΟΣΝΑ ΣΑΡΑΓΕΒΟ



1980: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



1981: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ



1982: ΣΚΟΥΙΜΠ ΚΑΝΤΟΥ



1983: ΦΟΡΝΤ ΚΑΝΤΟΥ



1984: ΜΠΑΝΚΟΡΟΜΑ



1985: ΤΣΙΜΠΟΝΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ



1986: ΤΣΙΜΠΟΝΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ



1987: ΤΡΕΙΣΕΡ ΜΙΛΑΝΟ



1988: ΤΡΕΙΣΕΡ ΜΙΛΑΝΟ



1989: ΓΙΟΥΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΑ



1990: ΓΙΟΥΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΠΛΙΤ



1991: ΠΟΠ 84



1992: ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ



1993: ΛΙΜΟΖ



1994: ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ



1995: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



1996: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ



1997: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



1998: ΚΙΝΤΕΡ ΜΠΟΛΟΝΙΑ



1999: ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ



2000: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



2001: ΚΙΝΤΕΡ ΜΠΟΛΟΝΙΑ



2001: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Σουπρολίγκα)



2002: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ



2003: ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ



2004: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ



2005: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ



2006: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ



2007: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



2008: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ



2009: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



2010: ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ



2011: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



2012: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



2013: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



2014: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ



2015: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



2016: TΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ



2017: ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ



2018: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



2019: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ



2020: –



2021: ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ



2022: ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ



2023: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



2024: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



2025: ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

Τη σεζόν 2019-20 δεν διεξήχθη φάιναλ φορ λόγω της πανδημίας του κορονοϊού

