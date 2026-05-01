ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ: Γιορτάζει 37 χρόνια κοντά σας - Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης - Στην κορυφή της ακροαματικότητας

Ένας από τους πιο ιστορικούς και επιδραστικούς πυλώνες της ελεύθερης ραδιοφωνίας στην ελληνική περιφέρεια, το Ράδιο Κρήτη 101,5, γιορτάζει φέτος 37 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας.

Από την πρώτη ημέρα που εξέπεμψε, στις 22 Μαΐου 1989, ο σταθμός κατάφερε να ταυτιστεί απόλυτα με την καθημερινότητα, τις ανησυχίες και τους αγώνες των πολιτών της Κρήτης.

(22 Μαΐου 1989. Ο ιδιοκτήτης του ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ Βασίλης Σκουταράς, στην διάρκεια των εγκαινίων, αναλύει τους στόχους και τις αρχές του σταθμού, που ήταν η αντικειμενική ενημέρωση, ο πλουραλισμός των απόψεων, η συμμετοχή των ακροατών στις εκπομπές, η εποικοδομητική κριτική στην εξουσία και η ψυχαγωγία. Στα 37 χρόνια της λειτουργίας του, το ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ πορεύεται με τους ίδιους στόχους. Και συνεχίζει....)

Η φωνή του νησιού

Με έδρα το Ηράκλειο και εμβέλεια που καλύπτει απ’ άκρη σ’ άκρη το νησί, το Ράδιο Κρήτη καθιερώθηκε ως ο απόλυτος ηγέτης στην ενημέρωση.

Η συνταγή της επιτυχίας του παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο:

Άμεση παρέμβαση στα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας.

Έγκυρη δημοσιογραφία με έμφαση στην αντικειμενικότητα.

Αμφίδρομη επικοινωνία που δίνει βήμα στον ίδιο τον πολίτη.

Από τα FM στην ψηφιακή εποχή

Η πορεία των 37 ετών δεν χαρακτηρίζεται μόνο από δημοσιογραφικές επιτυχίες, αλλά και από διαρκή τεχνολογική εξέλιξη. Το Ράδιο Κρήτη πέρασε με απόλυτη επιτυχία στην ψηφιακή εποχή, συνδέοντας άρρηκτα το μικρόφωνό του με το διαδίκτυο.

Σήμερα, η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού τροφοδοτεί ασταμάτητα την ενημερωτική πύλη ekriti.gr, μεταφέροντας - και μέσω των social media - τον παλμό των γεγονότων σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου χτυπά η καρδιά του απόδημου ελληνισμού.

Σταθερή αξία

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο μιντιακό τοπίο, το Ράδιο Κρήτη 101,5 αποδεικνύει ότι η σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό είναι το πιο ισχυρό θεμέλιο. Κλείνοντας σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στους δέκτες, ο σταθμός συνεχίζει να εκπέμπει με το ίδιο πάθος, τηρώντας την υπόσχεση που έδωσε το 1989: Να είναι η καθαρή, δυνατή και πλουραλιστική φωνή της Κρήτης.

Μια συγκλονιστική πορεία στην κορυφή

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες τώρα, το Ράδιο Κρήτη γράφει ιστορία. Μεταφέρει τον παλμό των γεγονότων με εγκυρότητα, ταχύτητα και θάρρος. Από τις μεγάλες δημοσιογραφικές επιτυχίες και τις πολιτικές αναλύσεις, μέχρι τις καθημερινές μάχες για τα προβλήματα του τόπου, ο σταθμός δηλώνει πάντα «παρών». Είναι ο πρώτος που θα φτάσει στην είδηση και ο μοναδικός που θα δώσει βήμα στον απλό πολίτη, κάνοντας τη φωνή του να ακουστεί μέχρι τα κέντρα των αποφάσεων.

Οι εκπομπές που έγραψαν και γράφουν ιστορία

Η καρδιά του σταθμού χτυπά μέσα από το καθημερινό του πρόγραμμα, το οποίο ισορροπεί υποδειγματικά ανάμεσα στην ξεκάθαρη ενημέρωση, την κοινωνική παρέμβαση και την ψυχαγωγία.

Η ζώνη της πρώτης γραμμής : Καθημερινά, οι ενημερωτικές και μαχητικές εκπομπές, φέρνουν στο μικρόφωνο τους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας. Δίνουν άμεσες λύσεις στα προβλήματα των πολιτών, αποτελώντας την πιο δυνατή γραμμή επικοινωνίας του νησιού με τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Από τα στούντιο του ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ πέρασαν Πρωθυπουργοί, Αρχηγοί κομμάτων, Υπουργοί, πολιτικοί όλων των παρατάξεων, παράγοντες του αθλητισμού, του πολιτισμού, της οικονομικής ζωής, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών και κυρίως, χιλιάδες ακροατές που κατέθεσαν τις απόψεις τους.

Αθλητικός παλμός : Με εκτενή ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις και αναλυτικές εκπομπές, η αθλητική ομάδα του σταθμού καλύπτει λεπτό προς λεπτό την επικαιρότητα των τοπικών ομάδων της Κρήτης και των εθνικών κατηγοριών.

Ψυχαγωγία, Πολιτισμός και παράδοση: Η κρητική ταυτότητα παραμένει ζωντανή μέσα από ειδικές εκπομπές αφιερωμένες στην παραδοσιακή μουσική, όπως και τα λαϊκά, τα έντεχνα και τα μοντέρνα ακούσματα που συντροφεύουν τους ακροατές κάθε ώρα της ημέρας.

Στην πρωτοπορία της ψηφιακής εποχής

Η επιτυχία 37 ετών δεν βασίζεται μόνο στο μικρόφωνο, αλλά και στη διαρκή τεχνολογική εξέλιξη.

Το Ράδιο Κρήτη μετέτρεψε την παράδοση σε ψηφιακή πρωτοπορία.

- Το σήμα μεταδίδεται πλέον σε κρυστάλλινο, ψηφιακό ήχο υψηλής πιστότητας σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

(Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις εκπομπής του ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ)

- Οι σύγχρονες εφαρμογές φέρνουν τον σταθμό στο P/C. το κινητό ή το tablet κάθε ακροατή, προσφέροντας άμεση πρόσβαση στο πρόγραμμα με ένα μόνο κλικ.

- Ηλεκτρονική ενημέρωση: Η δημοσιογραφική ομάδα τροφοδοτεί ασταμάτητα την υπερσύγχρονη πύλη ekriti.gr συνδυάζοντας την ταχύτητα του διαδικτύου με την εγκυρότητα του ραδιοφώνου.

(Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ράδιο Κρήτη στην ΒΙΠΕΗ)

37 χρόνια μαζί, σε κάθε γωνιά της Κρήτης

Η σχέση του Ράδιο Κρήτη με το κοινό του δεν είναι μια απλή σχέση ακροαματικότητας· είναι ένας ισχυρός, αδιάρρηκτος δεσμός αγάπης και εμπιστοσύνης. Από τα Χανιά και το Ρέθυμνο, μέχρι το Ηράκλειο και το Λασίθι, οι 101,5 MHz αποτελούν το σταθερό σημείο αναφοράς για κάθε Κρητικό.

Αυτή η τεράστια αγκαλιά έχει πλέον ξεπεράσει τα σύνορα του νησιού. Μέσα από το υπερσύγχρονο ενημερωτικό portal το ekriti.gr και το διαδικτυακό του σήμα, το Ράδιο Κρήτη ταξιδεύει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Κρατά ζωντανή τη φλόγα της πατρίδας για τους απόδημους αδελφούς μας.

(Το αναλογικό στούντιο του ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ το 1989 και το ψηφιακό στούντιο σήμερα)

Το μέλλον μάς ανήκει!

Με τα μικρόφωνα πάντα ανοιχτά και τη δημοσιογραφική του ομάδα στην πρώτη γραμμή, το Ράδιο Κρήτη 101,5 γιορτάζει τα 37 του χρόνια κοιτάζοντας με υπερηφάνεια το παρελθόν και με αταλάντευτη αισιοδοξία το μέλλον.

Η υπόσχεση για το μέλλον είναι ζωντανή και ανυποχώρητη: Συνεχίζουμε μαζί! Με την ίδια ορμή, με το ίδιο πάθος, για την Κρήτη μας, για τους ανθρώπους μας!

Χρόνια πολλά, Ράδιο Κρήτη!

