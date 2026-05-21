Σοφία Κουρτίδου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον σύζυγό της

Την Σοφία Κουρτίδου υποδέχτηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην «Super Κατερίνα» και μίλησε με πολύ τρυφερά και συγκινητικά λόγια για τον σύζυγό της και επιτυχημένο αθλητή, Γιάννη Σεβδικαλή.

«Η αλήθεια είναι ότι με τον Γιάννη είμαστε μια αγκαλιά. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα, και από τις πρώτες κουβέντες με αυτόν τον άνθρωπο, ότι θα παίξει κάποιο πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου.

Νιώθω ότι δεν μου φτάνει μία ζωή, για να ζήσω όλα αυτά που θέλω με τον Γιάννη. Για αυτό και νιώθουμε, και πολλές φορές το λέμε, ότι είμαστε από άλλες ζωές μαζί», δήλωσε χαρακτηριστικά

«Όσα χρόνια και αν είμαι μαζί του, που δεν είναι λίγα, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ καν πόσα είναι. Δηλαδή είναι τόσα πολλά αυτά που μοιραζόμαστε, υπάρχει τέτοιος αλληλοθαυμασμός, τέτοια αλληλοϋποστήριξη.

Λόγω της αναπηρίας περνάμε πάρα πολύ χρόνο μαζί, γιατί εγώ είμαι και συνοδός του Γιάννη, οπότε και στις προπονήσεις του, και στους αγώνες του, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί», πρόσθεσε.

