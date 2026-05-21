Ντεπέστελε,νέος προπονητής βόλει ΟΦΗ: "Moυ έλειψε η Ελλάδα, είναι μια πρόκληση για μένα ο ΟΦΗ"

"Eίμαι πολύ ευχαριστημένος που επιστρέφω στην Ελλάδα. Μου έλειψε η χώρα σας και αυτά που έχω ζήσει σε αυτήν. Εζησα φανταστικές στιγμές σαν παίκτης και εύχομαι να το κάνω και σαν προπονητής" τονίζει στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη στο ofivolleyball.gr ο 49χρονος Βέλγος τεχνικός Φράνκ Ντεπέστελε, ο οποίος είναι ο νέος τιμονιέρης του ΟΦΗ.

Ο πρώην μεγάλος πασαδόρος της Εθνικής Βελγίου, που έγραψε ιστορία και στην Ελλάδα με τον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό (2006-9), δεν έπαψε ποτέ όπως λέει, να παρακολουθεί το Ελληνικό πρωτάθλημα.

"Πέρασε μια κρίση η Ελληνική Λίγκα, αλλά τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός, είναι και πάλι δυνατός. Το επίπεδο όπως βλέπω είναι αρκετά καλό. Είμαι πολύ χαρούμενος, που έχω ξανά αυτό το συναίσθημα, ότι θα είναι και εγώ, ξανά μέρος του Ελληνικού βόλεϊ", μας λέει ο Φράνκ Ντεπέστελε.

Για τον ΟΦΗ και την πρόταση που δέχθηκε, απο την ομάδα της Κρήτης, έχει όπως μας είπε τις καλύτερες συστάσεις, απο τον πρώην προπονητή του ΟΦΗ Γιάννη Καλμαζίδη, με τον οποίο, ήταν συμπαίκτης στον Ηρακλή, ο Βέλγος τεχνικός τονίζει ότι "μίλησα πολύ με τον Γιάννη (σ.σ. Καλμαζίδης) για τον ΟΦΗ. Ξέρω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με ανθρώπους που αγαπούν το βόλεϊ. Η ομάδα είχε μια πολύ καλή σεζόν και θέλει κάθε χρόνο, να χτίζει κάτι παραπάνω. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και μια πρόκληση, μπορώ να πω για μένα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό".

Ο Βέλγος τεχνικός, ο οποίος φέτος οδήγησε την ομάδα του Λίντεμανς Άαλστ (Βέλγιο) στους τελικούς του CEV Challenge Cup (ηττήθηκε απο την Ιταλική Μιλάνο με 3-0), έχοντας αποκλείσει νωρίτερα τον ΠΑΟΚ (δυο νίκες με 3-2), αναφέρθηκε και στην Ευρωπαϊκή πρόκληση του ΟΦΗ, ο οποίος μετά την περσινή εμπειρία στο Βαλκανικό Κύπελλο, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο CEV Challenge Cup.

Ο Ντεπέστελε επισημαίνει ότι "αυτό το ταξίδι μέχρι τους τελικούς, ήταν πραγματικά πολύ όμορφο για μένα και την πρώην ομάδα μου, την Λίντεμανς Άαλστ. Απολαύσαμε πραγματικά αυτό το ταξίδι. Το CEV Challenge Cup, είναι μια πραγματικά πολύ ανταγωνιστική διοργάνωση. Στο δρόμο για τα τελικά, αποκλείσαμε δυνατές ομάδες, όπως ο ΠΑΟΚ, απο την Ελλάδα. Εύχομαι να ζήσω και με τον ΟΦΗ, όμορφες στιγμές στην διοργάνωση. Είναι σημαντικό για τον ΟΦΗ, που θα παίξει για πρώτη φορά, να έχει αυτήν την Ευρωπαϊκή εμπειρία".

Με τη φράση στα Ελληνικά "σας ευχαριστώ πολύ", απο τον Βέλγο τεχνικό, ολοκληρώσαμε την συζήτηση μας, με τον Φράνκ Ντεπέστελε, ο οποίος μαζί με τον πρόεδρο της ομάδας Γιάννη Δανδάλη και τον Γενικό Αρχηγό Δημήτρη Ζλατιλίδη, προχωρούν τον σχεδιασμό της ομάδας, σε μια χρονιά, που θα έχει γεμάτες προκλήσεις για τον ΟΦΗ, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Φράνκ Ντεπέστελε, γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1977 υπήρξε αρχηγός της εθνικής Βελγίου και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους πασαδόρους της γενιάς του.

Θεωρείται μια σημαντική προσωπικότητα του ευρωπαϊκού βόλεϊ, καθώς έκανε μεγάλη διεθνή καριέρα σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και είχε διακρίσεις στο Champions League.