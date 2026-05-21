Ράντου για Παπακωνσταντίνου: "Είναι δύσκολο να ζεις με έναν μύθο, συνολικά έχουμε περάσει 2-3 κρίσεις"
clock 18:00 | 21/05/2026
newsroom ekriti.gr

Η Ελένη Ράντου μίλησε σε συνέντευξή της για τη σχέση της με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και ανέφερε πως έχουν περάσει συνολικά 2-3 κρίσεις, ενώ τόνισε ότι δεν είναι πάντα εύκολη η συνύπαρξη με ένα καλλιτέχνη με το συγκεκριμένο εκτόπισμα.

«Περισσότερο φροντιστική είμαι εγώ προς τον Βασίλη παρά ο Βασίλης προς εμένα. Μας χώριζαν κάθε τρεις μήνες. Όσο λατρεία μπορεί να έχεις σε έναν μύθο, τόσο δύσκολο είναι να ζεις με έναν μύθο. Έχουμε περάσει 2-3 κρίσεις. Με τα χρόνια νομίζω ότι έχουμε πει ελάχιστα ψέματα ο ένας στον άλλον», είπε η ηθοποιός.

«Πρέπει η γυναίκα να περάσει τα 50 για να της πουν ότι τη σέβονται. Εγώ έφτασα στα 60 για να το πάρω αυτό. Υπάρχουν στιγμές που νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει η καρδιά μου παίζοντας. Ένιωθα ότι είμαι ένα βάρος, πάντα, και οικονομικό και ψυχικό».

