Μαρόκο: Τραγωδία με 11 νεκρούς από κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου στη Φεζ

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει το Μαρόκο, καθώς έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη έξι τραυματίστηκαν από την ξαφνική κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ιστορική πόλη Φεζ, περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά του Ραμπάτ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο 2M, η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και διασώστες, οι οποίοι δίνουν μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων που παγιδεύτηκαν στα χαλάσματα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό ενώ οι κάτοικοι γειτονικών κτιρίων κλήθηκαν να τα εγκαταλείψουν προληπτικά καθώς υπάρχει ο φόβος για την κατάρρευση και άλλων κτισμάτων.

Στη Φεζ, την πρώην πρωτεύουσα και τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, έχουν σημειωθεί και άλλα παρόμοια περιστατικά τους τελευταίους μήνες, όπως τον Δεκέμβριο όταν δύο κτίρια κατέρρευσαν, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

